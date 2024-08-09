Ο Τιμούρ, μετά τα τελευταία γεγονότα, αλλάζει τακτική σε σχέση με την Μπαχάρ. Αναγνωρίζει την αξία της, της κάνει κομπλιμέντα και ζητά συγγνώμη από τα παιδιά του για όλα όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα και τους πλήγωσε. Αν και αλλάζει η συμπεριφορά του Τιμούρ, η Μπαχάρ δεν έχει πει ακόμη την τελευταία της λέξη…

Δείτε το trailer:

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Το συνεργείο της τηλεόρασης βρίσκεται ακόμη στο νοσοκομείο και ο Τιμούρ με την Μπαχάρ, σε κοινή συνέντευξή τους, αφηγούνται την ιστορία της ζωής τους: η Μπαχάρ θυσίασε τα όνειρά της και την καριέρα της για την οικογένεια, ο Τιμούρ έγινε διακεκριμένος επιστήμονας. Η εξομολόγησή του πως η σύζυγός του ευθύνεται για την εξέλιξή του, προκαλεί έκπληξη στην Μπαχάρ. Πόσα από αυτά που παραδέχεται, όντως τα πιστεύει και ο ίδιος;

Εν τω μεταξύ, στο σπίτι, κατά τη διάρκεια ενός καβγά, η Ουμάι αποκαλύπτει στη γιαγιά της την παράνομη σχέση του γιου της με τη Ρενγκίν. Η κα Νεβρά γίνεται έξαλλη και βάζει τον Τιμούρ να υποσχεθεί ότι από εδώ και στο εξής θα είναι υπόδειγμα συζύγου και πατέρα – δεν πρέπει με τίποτα να μάθει η Μπαχάρ την απιστία του.

Ο Τιμούρ μιλά επιτέλους ανοιχτά στα παιδιά του: παραδέχεται όλα τα λάθη του, ζητά ταπεινά συγγνώμη που πλήγωσε την οικογένειά του τόσο πολύ, αλλά πάνω απ’ όλα τους τονίζει πόσο σημαντικό είναι να μη μάθει τίποτα η Μπαχάρ, λόγω της υγείας της. Αποστολή του το επόμενο διάστημα είναι να γίνει ο τέλειος σύζυγος και πατέρας, ή τουλάχιστον να παίξει αυτό τον ρόλο όσο καλύτερα μπορεί. Απ’ ό,τι φαίνεται, η προσπάθειά του πηγαίνει αρκετά καλά: η Μπαχάρ του ζητά να περάσουν ένα ρομαντικό βράδυ οι δυο τους χωρίς τα παιδιά. Όμως έχει όντως πειστεί για την αγάπη του, ή του ετοιμάζει κάτι άλλο;

Δείτε sneak preview του αποψινού επεισοδίου:

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun Demirel (Γκιουλτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσαγλά), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ Ουράς), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

BAHAR - ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ

Δευτέρα με Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑÏ

Δείτε την ιστορία από την αρχή:

https://www.skai.gr/tv/show/seires/bahar-kainourgia-archi/sezon-2023-2024#tab1

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.