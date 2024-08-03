Ανάμεσά τους και αυτή της Φαίης Σκορδά που έχει ναι μεν σχεδόν ολοκληρωθεί αλλά όχι απόλυτα.

Ήδη έχει γίνει γνωστό πως ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και η Νάνσυ Νικολαϊδου (από το team της Ελένης Μενεγάκη) παραμένουν στο κανάλι και πλέον εντάσσονται στην ομάδα της Φαίης και όπως σας ενημερωσαμε ο Ανδρέας Μικρούτσικος θα εμφανίζεται στη νέα αυτή εκπομπή από Δευτέρα ως Πέμπτη και μετά τις Κυριακές θα εμφανίζεται στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού.

Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.