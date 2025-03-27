Η πρωταγωνίστρια της «Χιονάτης», Ρέιτσελ Ζέγκλερ, χαρακτηρίστηκε «ανώριμη» από τον γιο του παραγωγού της Disney, Τζόνα Πλατ, μετά την αποτυχία της ταινίας στο box office.

Ο Jonah κατηγόρησε την ηθοποιό σε ένα σχόλιο στο Instagram που έχει πλέον διαγραφεί, αφού ένας κριτικός χαρακτήρισε τον πατέρα του «ανατριχιαστικό σαν κόλαση», επειδή πέταξε στη Νέα Υόρκη για να συνομιλήσει με τη Zegler για τις πολιτικές αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

‘Snow White’ star Rachel Zegler labeled ‘narcissistic’ by film producer’s son in explosive rant after box office flop https://t.co/xKlFY8oC14 pic.twitter.com/FFr67Tb8RJ — Page Six (@PageSix) March 26, 2025

Σύμφωνα με την «Daily Mail», ο γιος του παραγωγού αντέδρασε: «Ναι, ο πατέρας μου, ο παραγωγός ενός τεράστιου έργου της Disney, που έχουν ξοδευτεί εκατοντάδες εκατ. δολάρια, έπρεπε να αφήσει την οικογένειά του για να πετάξει σε όλη τη χώρα και να επιπλήξει την 20χρονη υπάλληλό του λόγω των πολιτικών πεποιθήσεών της, που αποφάσισε να εκφράσει στη μέση της προώθησης της ταινίας...».

Μάλιστα, ο ίδιος υποστήριξε ότι η 23χρονη ηθοποιός υπέγραψε συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για να πρωταγωνιστήσει και να προωθήσει το live-action μιούζικαλ. «Αυτό λέγεται ευθύνη και υπευθυνότητα των ενηλίκων», συνέχισε, προσθέτοντας ότι οι ενέργειες της σταρ του έφεραν την κατρακύλα στο box office και έκαναν ζημιά στην ταινία.

Απαντώντας στην παρατήρηση του κριτικού ότι η ηθοποιός είχε δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου, ο Τζόνα υποστήριξε ότι «ελευθερία του λόγου δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται να λες ό,τι θέλεις στην ιδιωτική σου εργασία χωρίς επιπτώσεις. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι δούλεψαν σε αυτή την ταινία, αλλά η ηθοποιός δεν τους σεβάστηκε. Ο ναρκισσισμός δεν είναι κάτι που πρέπει να χαϊδεύεται ή να ενθαρρύνεται».

Σύμφωνα με το Box Office Mojo, η «Χιονάτη» έφερε 88.627.963 δολάρια παγκοσμίως και 44.720.897 δολάρια στην εγχώρια αγορά το Σαββατοκύριακο της πρεμιέρας της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραγωγή της ταινίας κόστισε 270 εκατ. δολάρια.

Η ηθοποιός είχε βάλει στο στόχαστρο τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, και τους υποστηρικτές του μετά τις προεδρικές εκλογές του 2024. Εκείνη την εποχή, η ίδια δημοσίευσε στο διαδίκτυο τη φράση: «F-k Donald Trump». Τα στελέχη της Disney φέρονται να ανησυχούσαν ότι οι πολιτικές δηλώσεις της θα επηρέαζαν τις εισπράξεις στο box office κάτι που έγινε πραγματικότητατα…

Ωστόσο, είχε ήδη υπάρξει ένταση μεταξύ της Ζέγκλερ και του στούντιο, αφού μοιράστηκε ένα φιλοπαλαιστινιακό μήνυμα, ενώ γιόρταζε την επιτυχία του teaser-trailer της «Χιονάτης» τον Αύγουστο του 2024. «Και να θυμάστε πάντα, ελεύθερη Παλαιστίνη», είχε γράψει τότε η ηθοποιός.

and always remember, free palestine. — rachel zegler (she/her/hers) (@rachelzegler) August 12, 2024

Η προσθήκη της Ζέγκλερ φέρεται να ανάγκασε την Disney να ενισχύσει την ασφάλεια της συμπρωταγωνίστριάς τηςν Γκαλ Γκαντότ, η οποία φέρεται να δεχόταν απειλές θανάτου για την υποστήριξή της στο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.