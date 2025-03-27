Zendaya: Θα υποδυθεί τη θρυλική τραγουδίστρια Ronnie Spector στην ταινία «Be My Baby»

Η A24 ανακοίνωσε μια νέα, φιλόδοξη παραγωγή, με πρωταγωνίστρια την βραβευμένη με Emmy ηθοποιό, Zendaya. Πρόκειται την κινηματογραφική μεταφορά της ζωής της θρυλικής τραγουδίστριας Ρόνι Σπέκτορ, με τίτλο «Be My Baby».

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο βραβευμένος με Όσκαρ Μπάρι Τζένκινς, σε σενάριο του Ντέιβ Κάσγκανιτς. Η επιλογή της Zendaya για τον ρόλο είχε την έγκριση της ίδιας της Ρόνι Σπέκτορ, η οποία την είχε επιλέξει προσωπικά το 2020, λίγο πριν τον θάνατό της.

Before her passing, Ronnie Spector hand-selected Zendaya to play her in the upcoming biopic ‘BE MY BABY’ for A24.



Barry Jenkins is attached to direct. pic.twitter.com/2vGj8Ap7Ob — Film Updates (@FilmUpdates) March 26, 2025

Η ταινία θα βασίζεται στην αυτοβιογραφία της, «Be My Baby: How I Survived Mascara, Miniskirts, and Madness, or, My Life as a Fabulous Ronette», την οποία έγραψε με τον Βινς Γουόλντρον το 1990. Ωστόσο, το «Be My Baby», θα επικεντρωθεί στη σχέση της με τον μουσικό παραγωγό Φιλ Σπέκτορ.

Ο γάμος τους έγινε το 1968 και κράτησε έξι χρόνια, έχοντας υιοθετήσει τρία παιδιά. Στο βιβλίο της αποκάλυψε ότι ζούσε σχεδόν φυλακισμένη μέχρι το 1972 που κυριολεκτικά δραπέτευσε ξυπόλητη από το σπίτι τους. Η θρυλική τραγουδίστρια του συγκροτήματος των Ronettes, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών το 2022, νικημένη από τον καρκίνο.

Dream reunion with @BarryJenkins and @Zendaya for BE MY BABY, a new film about the life and work of legendary songstress Ronnie Spector pic.twitter.com/4zKAjenym8 — A24 (@A24) March 26, 2025

Η Zendaya θα αναλάβει και μέρος της παραγωγής μαζί με τους Μαρκ Πλατ, Άνταμ Σίγκελ και Αντέλ Ρομάνσκι, μεταξύ άλλων. Ο μάνατζερ και δεύτερος σύζυγος της Σπέκτορ, Τζόναθαν Γκρίνφιλντ, θα συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός, σύμφωνα με το Deadline. Αυτή θα είναι η τρίτη συνεργασία μεταξύ της A24 και της Zendaya, μετά την επιτυχημένη σειρά «Euphoria» και την επερχόμενη ταινία «The Drama», στην οποία συμπρωταγωνιστεί ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

