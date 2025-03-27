Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για το «Rust», φέρνοντας στο φως τα πρώτα πλάνα του γουέστερν που σημαδεύτηκε από τον τραγικό θάνατο της διευθύντριας φωτογραφίας, Χαλίνα Χάτσινς.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, τον Οκτώβριο του 2021, η Χάτσινς έπεσε νεκρή όταν το όπλο που κρατούσε στα χέρια του ο πρωταγωνιστής της ταινίας, Alec Baldwin, εκπυρσοκρότησε.

Το γουέστερν διαδραματίζεται στο Κάνσας του 1880. Ακολουθεί τον 13χρονο Lucas McCalister (Πάτρικ Σκοτ Μακντέρμοτ), ο οποίος έχει «σκοτώσει κατά λάθος έναν κτηνοτρόφο και έχει καταδικαστεί σε απαγχονισμό. Σε μια ανατροπή της μοίρας, ο αποξενωμένος παππούς του, ο διαβόητος παράνομος Harland Rust (Μπάλντουιν), τον βγάζει από τη φυλακή και τον παίρνει μαζί του, προς το Μεξικό».

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «καθώς δραπετεύουν στην ανελέητη άγρια φύση το ζευγάρι των φυγάδων, πρέπει να ξεφύγει από τον αποφασισμένο σερίφη των ΗΠΑ Wood Helm (Τζος Χόπκινς) και έναν αδίστακτο κυνηγό επικηρυγμένων ονόματι Πρίτσερ (Τράβις Φίμελ)».

Το σενάριο υπογράφει ο σκηνοθέτης της ταινίας, Τζόελ Σόουζα, βασισμένο σε μία ιστορία του Μπάλντουιν. Το «Rust», έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Camerimage της Πολωνίας τον περασμένο Νοέμβριο, παρουσία του σκηνοθέτη και της Μπιάνκα Κλάιν, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντα της Χάτσινς. Σύμφωνα με το Variety, αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

