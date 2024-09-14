Η Δανάη Παππά ζει το δικό της Sex and the City με MiRo

Η Δανάη Παππά βρέθηκε στη Νέα Υόρκη καλεσμένη του 14ου Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου της πόλης στο οποίο παίζει ενεργό ρόλο η Μαρία Τζομπανάκη με την οποία ήρθαν πολύ κοντά στα γυρίσματα του Σασμού.

Έτσι ήταν επίτημη προσκεκλημένη του φεστιβάλ μαζί και με άλλες γνωστές παρουσίες του χώρου της υποκριτικής, όπως η Αλίνα Κωτσοβούλου, η Μαρία Πρωτόπαππα και ο Μιχάλης Αεράκης. Όλοι τους βρέθηκαν χθες στην τελετή έναρξης του φεστιβάλ στην οποία παρέστη και ο Σεβασμιότατος, Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Μια πολύ σημαντική βραδιά για όλους όσοι παρεβρέθηκαν εκεί.

Νωρίτερα κι ενώ κατευθυνόταν προς το The Morgan Library and Museum για την εκδήλωση ντυμένη με ένα απίθανο μαύρο φόρεμα με κρόσια των MiRo, η Δανάη συνειδητοποίησε πως είναι σαν να παίζει στο Sex And the City και μαζί με την τραγουδίστρια Evaggelia πραγματικά το έζησαν στο φουλ χορεύοντας στον δρόμο όπως η κοριτσοπαρέα της πασίγνωστης σειράς.

