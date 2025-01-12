Κωνσταντία Χριστοφορίδου: Το απίθανο ενθύμιο που έχει από την Αλίκη Βουγιουκλάκη και η σύνδεση του Καναράκη με αυτό

Και όπως διηγείται η ίδια το είχε χάσει και στην πορεία των χρόνων με τις μετακομίσεις και τα πακεταρίσματα. Πρόσφατα όμως η Κωνσταντία Χριστοφορίδου το εντόπισε και ενθουσιασμένη έκανε ένα μεγάλο βίντεο στο TikTok της με την ιστορία του.

Όπως διηγείται η ίδια το απέκτησε το 1998 την περίοδο που έπαιζε στο Θέατρο Αλίκη στο έργο "Η Μεγάλη Μαγεία" που σκηνοθετούσε ο Μίνως Βολανάκης με τον Σπύρο Παπαδόπουλο, τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη, την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους και πολλοί άλλοι.

"Το θέατρο Αλίκη ΄΄ήταν όπως το άφησε η Αλίκη. Το καμαρίνι της ήταν όπως το άφησε και είχε μια τζαμαρία. Κάθε μέρα λοιπόν η πιστή της Νότα που ήταν η αμπιγιέζ της και όχι μόνο, η γραμματέας της, ο άνθρωπός της, μια γλυκύτατη γυναίκα που έφυγε σχετικά πρόσφατα, άνοιγε και ξεσκόνιζε κάθε μέρα". διηγείται η Κωνσταντία Χριστοφορίδου και συνεχίζει:

"Καθάριζε το καμαρίνι, οπότε ξέκλεβα χρόνο και έμπαινα μέσα, μου έλεγε αυτή είναι η αγαπημένη της πούδρα, το αγαπημένο της άρωμα, τα κοιτούσαμε... Ο κόσμος όταν ερχόταν στην παράσταση περνούσε και το έβλεπε από την τζαμαρία το καμαρίνι, όπως το είχε αφήσει. Η ρόμπα της κρεμόταν στην καρέκλα, πολύ συγκινητικό.

Τα παπούτσια στο θέατρο δεν μας τα δίνουν, τα αγοράζουμε συνήθως. Οπότε είχα δυο τρεις ρόλους διαφορετικούς και για τον έναν ρόλο δεν είχα παπούτσια και μου λέει η Νότα, που με συμπαθούσε, κάτσε να κατέβω λίγο στο υπόγειο μήπως και βρω τίποτα της Αλίκης. Είχα και λεπτό κομψό ποδαράκι τότε. Και ήρθε και μου έφερε τα παπούτσια της Αλίκης. και ήταν ένα υπέροχο κλασικό με το σωστό τακούνι. Αυτό που είναι η γυναίκα που είναι θηλυκό. Φθαρμένα, δεν ξέρω που τα φορούσε, σε ποια παράσταση, δεν ξέρω την ιστορία αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Κι έτσι τα φόρεσα και μετά μου τα χάρισε...

Αυτά τα παπούτσια λοιπόν το 2007-2008 ο φίλος Παντελής Καναράκης που είναι πάρα πολύ τακτικός και αυτά δεν τα αφήνει να πέσουν κάτω, γιατί αν είχαν μείνει στα δικά μου χέρια θα υπήρχαν αλλά θα ήταν κάπου σε μία σακούλα σε ένα πατάρι, ο φίλος μου όμως μου τα έφτιαξε σε αυτό εδώ"

"Και μου έβαλε και το αυτόγραφο που είναι από το Βίκτωρ Βικτώρια... Τώρα με τις μετακομίσεις τα βρήκα, τα είχα χάσει. Η μεγαλύτερη σταρ που έβγαλε η Ελλάδα. Σταρ με ότι σημαίνει σταρ"

