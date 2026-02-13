Ένα βήμα πιο κοντά στην τελική επιλογή για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα, φέτος, στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision καθώς ξεκίνησε ο Β’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026. Στη σκηνή παρουσιάζονται άλλα 14 τραγούδια, τα οποία τίθενται στην κρίση του κοινού, με στόχο τα επτά να εξασφαλίσουν το εισιτήριο για τον τελικό.

Την παρουσίαση των τηλεοπτικών βραδιών «υπογράφουν» ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, σε μια τριάδα που συνδυάζει χιούμορ, ρυθμό και εμπειρία. Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Παράλληλα, το πρόγραμμα του Β’ Ημιτελικού θα πλαισιωθεί από ειδική εμφάνιση, καθώς η Antigoni θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά ζωντανά το τραγούδι «Jalla» με το οποίο η Κύπρος θα συμμετάσχει στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Ο Β’ Ημιτελικός μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ1, καθώς και μέσω της πλατφόρμας ERTFLIX, με διαθέσιμες υπηρεσίες προσβασιμότητας, ώστε κανείς να μην χάσει τη βραδιά. Ο Μεγάλος Τελικός έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Εκεί, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας διεθνούς και μίας ελληνικής.

Τα τραγούδια του δεύτερου ημιτελικού:

AGAPI – RIKKI Back in the Game – GARVIN Labyrinth – Mikay Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) – Μαρίκα Mad About It – D3lta Αστείο – ZAF No More Drama – KIANNA You Are the Fire – Stella Kay Anatello – TIANORA Whatcha Doin To Me – Victoria Anastasia Set Everything On Fire – BASILICA Dark Side of the Moon – good job Nicky Bulletproof – KOZA MOSTRA SABOTAGE! – leroybroughtflowers

Ακούστε τα τραγούδια:

AGAPI – RIKKI

Back in the Game – GARVIN

Labyrinth – Mikay

Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) – Μαρίκα

Mad About It – D3lta

Αστείο – ZAF

No More Drama – KIANNA

You Are the Fire – Stella Kay

Anatello – TIANORA

Whatcha Doin To Me – Victoria Anastasia

Set Everything On Fire – BASILICA

Dark Side of the Moon – Good Job Nicky

Bulletproof – KOZA MOSTRA

SABOTAGE! – leroybroughtflowers

Δείτε τις εμφανίσεις των υποψήφιων τραγουδιών επί σκηνής

O A ημιτελικός

Ο δρόμος για τον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, άνοιξε με έναν εντυπωσιακό α' ημιτελικό, στον οποίο επίσης 14 υποψήφιοι ανέβηκαν στη σκηνή διεκδικώντας το «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό.

Η βραδιά ξεκίνησε με τον πιο εμβληματικό τρόπο, καθώς η Κλαυδία επέστρεψε στη σκηνή που την ανέδειξε.

Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια που καθήλωσε την Ευρώπη το 2025 με το τραγούδι «Αστερομάτα», χάρισε στο κοινό μια ακόμη μοναδική στιγμή.

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που ήδη προκρίθηκαν είναι:

Alexandra Sieti - «The Other Side»

Akylas - «Ferto»

Evangelia - «Paréa»

Marseaux - «Χάνομαι»

Rosanna Mailan - «'Αλμα»

STEFI - «Europa»

STYLIANOS - «YOU & I»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.