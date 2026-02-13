«Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη: Kαλεσμένη η Πέγκυ Σταθακοπούλου

Τα τελευταία χρόνια, τα αυτοάνοσα είναι πλέον από τα συχνότερα νοσήματα μετά τον καρκίνο και τα καρδιαγγειακά.

Στην εκπομπή «Ζω Καλά» στον ΣΚΑΪ, διερευνούμε την αιτία της συχνότερης εμφάνισής τους αυτό και συζητάμε για τη σύγχρονη αντιμετώπισή τους. Ακόμη, μιλάμε για το μέλλον στη θεραπεία τους, καθώς η επιστημονική έρευνα είναι πολλά υποσχόμενη και οι επιστήμονες αισιοδοξούν ότι βρίσκονται πιο κοντά στη λύση του γρίφου που προκαλεί τα αυτοάνοσα.

Καλεσμένη είναι η ηθοποιός Πέγκυ Σταθακοπούλου, η οποία μιλάει για τα… παρολίγον τέσσερα αυτοάνοσα που έχει και τον τρόπο που έχει καταφέρει να τα διαχειρίζεται σήμερα.

Ακόμη, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, μιλάμε για την ουσία και τις αυταπάτες στον έρωτα και μαθαίνουμε για τις ιδιαιτερότητες της φετινής γρίπης και τις επιπλοκές της.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα – Η Πέγκυ Σταθακοπούλου μιλάει για τα… παρολίγον τέσσερα αυτοάνοσα που έχει

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.