«Sing for Greece 2026»: Ο Α ημιτελικός για τη συμμετοχή μας στην Eurovision 2026

Πρεμιέρα έκανε το «Sing for Greece 2026», δηλαδή η διεξαγωγή του Α’ Ημιτελικού, από τον οποίο θα αναδειχθούν οι πρώτοι επτά καλλιτέχνες που θα περάσουν στον μεγάλο τελικό και θα συνεχίσουν τη μάχη για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision 2026.

Στον αποψινό ημιτελικό που ξεκίνησε στις 21:00 και είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη συμμετέχουν 14 τραγούδια, με τους διαγωνιζόμενους να ανεβαίνουν στη σκηνή διεκδικώντας την πρόκριση αποκλειστικά μέσω της ψήφου του τηλεοπτικού κοινού.

Τα αποτελέσματα, όπως συνόψισαν επί σκηνής, οι παρουσιαστές και των τριών τηλεοπτικών βραδιών Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, θα ανακοινωθούν περίπου στις 23:00.

Τα υπόλοιπα 14 τραγούδια θα παρουσιαστούν στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, από τον οποίο επίσης επτά συμμετοχές θα εξασφαλίσουν μία θέση στον τελικό.

Tην καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία toυ show, υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Όλα τα shows μεταδίδονται ζωντανά από την ΕΡΤ1 και το ERTFLIX, με ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών προσβασιμότητας.

Tην «αυλαία άνοιξε» με μία ξεχωριστή guest εμφάνιση, η Κλαυδία σε μια καθηλωτική ερμηνεία της «Αστερομάτας» που μας εκπροσώπησε πέρσι στον διαγωνισμό.

Στον πρώτο ημιτελικό διαγωνίζονται:

The Other Side – Alexandra Sieti Drop It – The Astrolabe Aphrodite – Desi G Ferto – Ακύλας Parea – Evangelia 2nd Chance – Παναγιώτης Τσακαλάκος Slipping Away – Niya Χάνομαι – Marseaux Άλμα – Rossana Mailan Europa – STEFI The Songwriter – Revery Chaos – Dinamiss YOU & I – STYLIANOS Χίλια Κομμάτια – Spheyaa

Oι εμφανίσεις επί σκηνής

Ο Μεγάλος Τελικός του «Sing for Greece 2026» έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Εκεί, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας διεθνούς και μίας ελληνικής.

Ακούστε τα τραγούδια στο studio:

«The other side», Alexandra Sieti

«Drop It», THE Astrolabe

«Aphrodite», Desi G

«Ferto», Ακύλας

«Parea», Evangelia

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away», Niya

«Χάνομαι», Marseaux

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», STEFI

«The Songwriter», Revery

«Chaos», Dinamiss

«YOU & I», STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

