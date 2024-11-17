Boyz II Men: Βιογραφική ταινία και ντοκιμαντέρ

Στο θρυλικό συγκρότημα της R&B Boyz II Men εστιάζει βιογραφική ταινία μεγάλου μήκους που θα εξιστορεί τη 30χρονη καριέρα τους, στη διάρκεια της οποίας έχουν κυκλοφορήσει, μεταξύ άλλων τις επιτυχίες «End of the Road», «It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday», «On Bended Knee, «One Sweet Day» και «Motownphilly».

Το συγκρότημα που έχει κερδίσει τέσσερις φορές Grammy έχει συνεργαστεί με τις εταιρείες παραγωγής και χρηματοδότησης Compelling Pictures και Primary Wave για την ανάπτυξη της αφηγηματικής ταινίας, με τους Νέιθαν Μόρις, Σον Στόκμαν και Ουάνια Μόρις των Boyz II Men's να είναι υπεύθυνοι παραγωγής του έργου, σύμφωνα με το Variety.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

