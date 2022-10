Silent Hill 2 Remake: H επιστροφή της θρυλικής σειράς στο PS5 - Δείτε το trailer

Πιστή στην υπόσχεσή της, η Konami, μέσα από το Silent Hill Transmission Showcase ανακοίνωσε επίσημα το μέλλον του θρυλικού της franchise. Ναι, είδαμε επιτέλους το Silent Hill 2 Remake, το οποίο αποκαλύφθηκε με ένα συγκλονιστικό trailer και σας προετοιμάζει για τη γνωστή ιστορία, με άκρως ανανεωμένα γραφικά και gameplay.

Οι φήμες που ακούγαμε όλους αυτούς τους μήνες βγήκαν αληθινές και την ανάπτυξη του Remake έχει αναλάβει η Bloober Team του The Medium. Επιπροσθέτως, ο τίτλος θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά για το PlayStation 5 όσον αφορά τις κονσόλες, ενώ θα έρθει και στο PC με γραφικά από Unreal Engine. Η αποκλειστική κυκλοφορία για το PS5 θα κρατήσει για 12 μήνες.

Κατά τη διάρκεια αυτού του live stream είδαμε και τον θρυλικό μουσικοσυνθέτη Akira Yamaoka, ο οποίος θα βρίσκεται κανονικά στη μουσική του τίτλου, έτσι ώστε να σας ταξιδέψει όπως πρέπει σε αυτή την παράξενη πόλη.

Το παιχνίδι φτιάχνεται ξανά από την αρχή όπως δήλωσαν οι developers με εξαιρετικά λεπτομερή γραφικά, νέα voice overs και φρέσκια μουσική, ενώ και ο Masahiro Ito εργάζεται κανονικά στο remake με το σχεδιασμό των τεράτων.

Για την ιστορία, το αρχικό Silent Hill 2 κυκλοφόρησε το 2001 για το PlayStation 2, ενώ αργότερα βρήκε το δρόμο του και στα Xbox και PC. Υπεύθυνη γι’ αυτό το παιχνίδι ήταν η Team Silent, ενώ η ιστορία επικεντρώνεται στον James Sunderland, ο οποίος πήγε στο Silent Hill, αφού έλαβε ένα γράμμα από τη νεκρή σύζυγό του ότι τον περίμενε εκεί.

Το Silent Hill 2 αναμένεται να κυκλοφορήσει για το PS5 και το PC, αλλά δε γνωρίζουμε ακόμα την ημερομηνία κυκλοφορίας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε το trailer που έδωσε η Konami στη δημοσιότητα.

Fully remade to terrify audiences, the intense psychological horror masterpiece SILENT HILL 2 is coming to PlayStation®5 and STEAM® #SILENTHILLhttps://t.co/erxCqMr3qp pic.twitter.com/xZH79a2kP1