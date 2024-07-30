Sigourney Weaver: Θα εμφανιστεί στο West End ως Πρόσπερο

Η Σιγκούρνι Γουίβερ θα κάνει το ντεμπούτο της στη σκηνή του West End, στο Λονδίνο ως ο μάγος που δημιουργεί θύελλα, Πρόσπερο στο θεατρικό έργο «The Tempest» (Η Τρικυμία) σε νέα παραγωγή της Τhe Jamie Lloyd Company, σε σκηνοθεσία Τζέιμι Λόιντ.

Η Γουίβερ, πρωταγωνίστρια των ταινιών «Alien» του Ρίντλεϊ Σκοτ και της κινηματογραφικής σειράς «Avatar» του Τζέιμς Κάμερον, πρωταγωνίστησε τελευταία φορά σε ένα από τα έργα του Άγγλου δραματουργού, όταν υποδύθηκε την Πόρσια σε αναβίωση του 1986 εκτός Μπρόντγουεϊ του έργου «The Merchant of Venice» (Ο Έμπορος της Βενετίας).

«Η Σίγκουρνι ξέρει τον Σαίξπηρ, ξέρει θέατρο και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που συμφώνησε να υποδυθεί αυτόν τον ρόλο» είπε ο θεατρικός σκηνοθέτης στο Deadline.

Ο Λόιντ είχε μια νύχτα την έμπνευση ότι η Σιγκούρνι Γουίβερ θα έπαιζε τον Πρόσπερο, έστειλε email στον ατζέντη της, ο οποίος είπε ότι θα ήταν απίθανο να την ενδιέφερε αυτό το έργο, αλλά η ίδια η ηθοποιός απάντησε την επόμενη μέρα δείχνοντας ενδιαφέρον.

«Διάβασε το έργο, ειδικά από την οπτική γωνία μιας γυναίκας που υποδύεται τον Πρόσπερο. Και αυτό την ενθουσίασε πραγματικά και ήταν λογικό και φώτισε το έργο με νέους τρόπους» ανέφερε ο Λόιντ.

Ο σκηνοθέτης ανέφερε ότι παρακολουθεί τις ερμηνείες της Γουίβερ «σε όλες αυτές τις εμβληματικές ταινίες - Ghostbusters, Gorillas in the Mist, Working Girl, όλες».

Τόνισε ότι έχει δει το «Alien» περισσότερες φορές από οποιαδήποτε άλλη ταινία. «Και απλώς σκέφτηκα: "Πόσο καταπληκτικό θα ήταν να συνεργαστείς με κάποιον που θαυμάζεις από τότε που ήσουν παιδί;. Και να τη φέρεις στο Λονδίνο"» συμπλήρωσε.

Το έργο θα κάνει πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2025 στο Theatre Royal Drury Lane, το οποίο χτίστηκε το 1763 και έγινε δημοφιλής σκηνή για έργα του Σαίξπηρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

