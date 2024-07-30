Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: «Ζω τη ζωή μου φυσιολογικά και όπως τη θέλω»

Για την ηθοποιό Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ η συμμετοχή της στη σειρά «Οι Παγιδευμένοι» εκτός από επαγγελματική επιτυχία της έφερε και προσωπική ευτυχία αφού γνωρίστηκε και ερωτεύτηκε τον Πέτρο Λαγούτη με τον οποίον αυτό το καλοκαίρι συνεργάζονται και θεατρικά αφού περιοδεύουν μαζί με το έργο «Τέλειοι Ξένοι».

Η ηθοποιός μίλησε για το πώς αντιμετώπισε όλο αυτό το κομμάτι της έκθεσης της προσωπικής της ζωής στα media στην Κατερίνα Θεοδωροπούλου και το ένθετο «Τύπος TV» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής.

-Πώς έζησες όλο αυτό το κομμάτι της δημοφιλίας, των συνεντεύξεων, το ότι είδες τα Μέσα να ασχολούνται με την προσωπική σου ζωή;

«Η αλήθεια είναι ότι ήταν και είναι παράξενο. Ήταν και πολύ απότομο. Αλλά σίγουρα παράξενο γιατί και από πριν ήμουν πολύ φειδωλή στο τι μοιραζόμουν με πολύ κόσμο, καταλαβαίνω ωστόσο ότι καλώς ή κακώς είναι κι αυτό ένα επακόλουθο της έκθεσης που φέρει η δουλειά μας.

Και σίγουρα το ότι στις μέρες μας το διαδίκτυο και τα social τρώνε τεράστιο όγκο της πρόσληψης πληροφορίας μας, το έκανε ακόμη πιο σοκαριστικό γιατί το μέγεθος και η ποσότητα πια των όσων γράφονται και αναφέρονται είναι οριακά ανεξέλεγκτα, αλλά πλέον απλά το αποδέχομαι το ότι δεν μπορώ να ελέγξω το οτιδήποτε λέγεται ή γράφεται. Απλά ζω τη ζωή μου φυσιολογικά και όπως τη θέλω».

-Τι σε αποφορτίζει;

«Οι βόλτες με τον σκύλο μας, οι κουβέντες με την οικογένειά μου, συμπεριλαμβανομένων των φίλων μου, η μουσική, οι ταινίες, οι σειρές».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.