Power of Love: Πόσο συχνά κλαίνε τα αγόρια;

Η ευαισθησία που δείχνει ο Νίκος απέναντι στη Σωτηρία φαίνεται να έχει συγκινήσει και τα υπόλοιπα κορίτσια τα οποία αναγνωρίζουν σε αυτόν πως έχει κάποια καλά στοιχεία. Η συζήτηση στο σπίτι των αγοριών αποκτά μία χροιά εξομολόγησης με τα αγόρια να μιλούν για γυναίκες που αγάπησαν αλλά και για εκείνες για τις οποίες έκλαψαν. Τελικά πόσο συχνά κλαίνε τα αγόρια;

Απόψε τα αγόρια θα πρέπει να ντυθούν για την… περίσταση και να κάνουν πασαρέλα μπροστά στα κορίτσια. Ποιο αγόρι θα αναδειχθεί νικητής με το στυλ του και ποιο κορίτσι θα επιλέξει για το ραντεβού του;

Δείτε το τρέιλερ

Ο Γιώργος αποφασίζει να γνωρίσει ένα άλλο κορίτσι, ποια παρουσία του κέντρισε το ενδιαφέρον;

