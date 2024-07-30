Αθηνά Οικονομάκου- Bruno Cerella: Party για τα γενέθλιά του στην Ίμπιζα και φιλί!

Ο νέος έρωτας στη ζωή της Αθηνάς Οικονομάκου τελικά είναι ακριβώς συνομίλικός της, αφού σήμερα ο Bruno Cerella γίνεται 38 ετών, όπως και η Αθηνά που τα έκλεισε στις 6 Μαρτίου. Προφανώς και γι' αυτό το ζευγάρι προγραμμάτισε και έκανε αυτό το ταξίδι μαζί αυτό το διάστημα. Για να γιορτάσουν με special τρόπο την ημέρα των γενεθλίων του.

Και το party ξεκίνησε με την αλλαγή της ημέρας. Στο club όπου διασκέδαζαν με την Αθηνά να φοράει ένα υπερ σέξι μπούστο by Paris Valtadoros με ένα σορτς.

