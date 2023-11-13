Shogun: Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της νέας επικής μίνι σειράς του Disney+

Το Disney+ αποκάλυψε το πρώτο επίσημο τρέιλερ της πρωτότυπης μίνι σειράς, «Shōgun», παραγωγής FX. Το «Shōgun», η παγκοσμίως πολυαναμενόμενη σειρά, έρχεται αποκλειστικά στο Disney+ στην Ελλάδα, τον Φεβρουάριο του 2024.

Λίγα λόγια για τη σειρά

Το «Shōgun», παραγωγής FX, είναι μια πρωτότυπη τηλεοπτική μεταφορά του best-seller μυθιστορήματος του James Clavell. Μια δημιουργία από τους Justin Marks και Rachel Kondo, η μίνι σειρά, 10 επεισοδίων, διαδραματίζεται στην Ιαπωνία το 1600, εν μέσω ενός καθοριστικού εμφυλίου πολέμου.

Ο παραγωγός Hiroyuki Sanada πρωταγωνιστεί ως Lord Yoshii Toranaga, ο οποίος μάχεται για τη ζωή του, καθώς οι εχθροί του στο Συμβούλιο των Αντιβασιλέων ενώνονται εναντίον του. Όταν ένα μυστηριώδες ευρωπαϊκό πλοίο βρίσκεται ακυβέρνητο κοντά σε ένα ψαροχώρι, ο Άγγλος κυβερνήτης του, John Blackthorne (Cosmo Jarvis), έρχεται φέρνοντας μυστικά που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον Toranaga να ανατρέψει την εξουσία και να μειώσει την τρομερή επιρροή των εχθρών του Blackthorne, των Ιησουιτών ιερέων και των Πορτογάλων εμπόρων. H μοίρα του Toranaga και του Blackthorne συνδέονται άρρηκτα με τη μεταφράστριά τους, Toda Mariko (Anna Sawai), μια μυστηριώδη χριστιανή ευγενή, τελευταία απόγονο μιας ατιμασμένης γενιάς. Ενώ υπηρετεί τον άρχοντά της μέσα σε αυτό το βεβαρημένο πολιτικό τοπίο, η Mariko πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στη σχέση της με τον Blackthorne, τη δέσμευσή της στην πίστη της, η οποία την έσωσε και το καθήκον της προς τον εκλιπόντα πατέρα της.

