My style rocks: Προσοχή στις λεπτομέρειες - Δείτε το trailer

Η εβδομάδα στο My Style Rocks ξεκινάει με εντάσεις αλλά και με μία ακόμη απρόσμενη εξέλιξη...
Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή μετά από οκτώ σχεδόν κύκλους εμφανίσεων έχουν πλέον προσδοκίες από τις διαγωνιζόμενες που πρέπει να δίνουν έμφαση στις λεπτομέρειες!
Έτσι, όταν η Γεωργία ξεχνάει ένα καρτελάκι στο πανωφόρι της δέχεται την ανάλογη κριτική από την επιτροπή και απογοητεύεται πολύ.
Πηγή: skai.gr
