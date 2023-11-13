Λογαριασμός
My style rocks: Προσοχή στις λεπτομέρειες - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 14.50 στον ΣΚΑΪ

My Style Rocks

Η εβδομάδα στο My Style Rocks ξεκινάει με εντάσεις αλλά και με μία ακόμη απρόσμενη εξέλιξη...

Δείτε το trailer

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή μετά από οκτώ σχεδόν κύκλους εμφανίσεων έχουν πλέον προσδοκίες από τις διαγωνιζόμενες που πρέπει να δίνουν έμφαση στις λεπτομέρειες!

Έτσι, όταν η Γεωργία ξεχνάει ένα καρτελάκι στο πανωφόρι της δέχεται την ανάλογη κριτική από την επιτροπή και απογοητεύεται πολύ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: My Style Rocks SkaitvGR ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV
