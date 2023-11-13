My style rocks: Προσοχή στις λεπτομέρειες - Δείτε το trailer

Η εβδομάδα στο My Style Rocks ξεκινάει με εντάσεις αλλά και με μία ακόμη απρόσμενη εξέλιξη...

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή μετά από οκτώ σχεδόν κύκλους εμφανίσεων έχουν πλέον προσδοκίες από τις διαγωνιζόμενες που πρέπει να δίνουν έμφαση στις λεπτομέρειες!

Έτσι, όταν η Γεωργία ξεχνάει ένα καρτελάκι στο πανωφόρι της δέχεται την ανάλογη κριτική από την επιτροπή και απογοητεύεται πολύ.

