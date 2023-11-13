Τα Πάντα Όλα, στο COSMOTE CINEMA 2HD, 13/11 στις 22:00

Ταινία επιστημονικής φαντασίας, αμερικανική παραγωγή του 2022

Σκηνοθεσία: Ντάνιελ Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ, Πρωταγωνιστούν: Μισέλ Γιεό, Τζέιμι Λι Κέρτις, Τζέιμς Χονγκ

Η ταινία επιστημονικής φαντασίας που απέσπασε 7 βραβεία στα φετινά Oscars, συμπεριλαμβανομένου της καλύτερης ταινίας, θα προβληθεί στην COSMOTE TV αυτή την Δευτέρα. Υπόθεση: Μια εξουθενωμένη Κινεζομερικανίδα (Michelle Yeoh) παλεύει να αντιμετωπίσει τα αμέτρητα προβλήματα της καθημερινότητάς της. Όλα όμως αλλάζουν, όταν της δίνεται η δυνατότητα να… μεταπηδήσει σε άλλα σύμπαντα!

Ο Πλανήτης των Πιθήκων, στον ΣΚΑΪ, 13/11 στις 22:20

Ταινία επιστημονικής φαντασίας, αμερικανικής παραγωγής του 2001

Σκηνοθεσία: Τιμ Μπάρτον, Πρωταγωνιστούν: Μαρκ Γουόλμπεργκ, Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, Τιμ Ροθ, Πολ Τζιαμάτι

Το έτος 2029 ένας αστροναύτης ξεκινά με το σκάφος του από έναν διαστημικό σταθμό για μια αναγνωριστική αποστολή ρουτίνας. Μετά από μια λάθος κίνηση, καταλήγει σ’ έναν πλανήτη όπου ομιλούντες πίθηκοι κυριαρχούν εις βάρος της ανθρώπινης φυλής. Ο αστροναύτης θα ηγηθεί μιας ομάδας ανθρώπων-επαναστατών στον αγώνα τους ν`αποκτήσουν αξιοπρέπεια και ισότητα με τους πιθήκους.

Ράδιο Μετρονόμ (Metronom), από 14/11 στο Cinobo

Δραματική ταινία, γαλλικής παραγωγής του 2022

Σκηνοθεσία: Αλεξάντρου Mπελκ, Παίζουν:Μάρα Μπούγκαριν, Μιχάι Κάλιν, Σέρμπαν Λαζαρόβιτσι, Βλαντ Ιβάνοβ

Μια ταινία που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια ως ντοκιμαντέρ και μεταμορφώθηκε σε μια βαθιά προσωπική κατάθεση για την εφηβεία και το τι σημαίνει να μεγαλώνεις σε έναν κόσμο όπου η φαντασία δείχνει την έξοδο κινδύνου, διά χειρός ενός ταλαντούχου νέου σκηνοθέτη από τη Ρουμανία. Βραβείο Σκηνοθεσίας Ένα Κάποιο Βλέμμα στις Κάννες.

Ο Μπο Φοβάται στο COSMOTE CINEMA 1HD, 15/11 στις 21:00

Δραματική ταινία αμερικανικής παραγωγής του 2023

Σκηνοθεσία: Άρι Άστερ, Παίζουν: Χοακίν Φίνιξ, Πάτι ΛουΠόν, Νέιθαν Λέιν, Εϊμι Ράιαν, Πάρκερ Πόουζι

O Μπο Γουάσερμαν που ζει μόνος σε λιτό διαμέρισμα κακόφημης συνοικίας στο κέντρο της πόλης πασχίζει να αντιμετωπίσει με τη συνδρομή του ψυχαναλυτή του τις αμέτρητες και πάση φύσεως φοβίες του. Η τελευταία «απειλή» για τον Μπο είναι η επικείμενη επίσκεψη του στο πατρικό του όπου τον περιμένει η μητέρα του.

