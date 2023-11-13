Λογαριασμός
Ο Μονομάχος: Συμμαθητές και στον... μονομάχο - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

φερεντίνος

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με υποψήφιους Μονομάχους έτοιμους για δυναμικές, γνωστικές αναμετρήσεις διεκδικώντας μέχρι και 100.000 ευρώ!

Δείτε το trailer

Την αρχή κάνει ο Δήμος Μπινετζής που συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι έχοντας 1.879 ευρώ, 61 ενεργούς αντιπάλους και τρία σημαντικά «όπλα» - βοήθειες. Κάποια στιγμή όμως, αποφασίζει να απαντήσει χωρίς βοήθεια και η αγωνία κορυφώνεται!

μονομάχος

Ο Γιάννης Ορφανίδης από τη θέση 97, είναι ο επόμενος τυχερός που ανεβαίνει στην αρένα του Μονομάχου.

μονομάχος

Ο ξενοδοχοϋπάλληλος που εργάζεται στην εστίαση, μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και τώρα εργάζεται στην Αθήνα. Μάλιστα, στο παιχνίδι βρέθηκε ξανά μετά από χρόνια, με τη συμμαθήτριά του, Βασιλική. Πώς θα εξελιχθεί αυτή η αναμέτρηση;

Πηγή: skai.gr

