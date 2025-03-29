Sex Pistols: Η θρυλική μπάντα επιστρέφει στην αμερικανική σκηνή, μετά από 22 χρόνια

Οι Sex Pistols, το εμβληματικό πανκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο Λονδίνο το 1975, ανακοίνωσε την πρώτη του περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, μετά από περισσότερα από 20 χρόνια.

Η προηγούμενη περιοδεία τους στην αμερικανική ήπειρο ήταν το 2003 με τραγουδιστή τον Τζόνι Ρότεν (Johnny Rotten).

Ο κιθαρίστας Στιβ Τζόουνς (Steve Jones), ο ντράμερ Πολ Κουκ (Paul Cook) και ο μπασίστας Γκλεν Μάτλοκ (Glen Matlock) ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον frontman Φρανκ Κάρτερ (Frank Carter) για να κατακτήσουν ξανά την αμερικανική σκηνή.

Η περιοδεία ξεκινά στις 16 Σεπτεμβρίου στο Longhorn Ballroom στο Ντάλας του Τέξας, έναν ιδιαίτερα φορτισμένο για το συγκρότημα χώρο. Το 1978, κατά την πρώτη τους περιοδεία στις ΗΠΑ, οι Sex Pistols αντιμετώπισαν εκεί μια ιδιαίτερα εχθρική υποδοχή.

«Θυμάμαι να μας πετάνε μπουκάλια και διάφορα άλλα αντικείμενα καουμπόηδες», δήλωσε ο Τζόουνς στο Associated Press.

H συναυλία στο Ντάλας είναι μία από τις τρεις που περιέχονται στα άλμπουμ «Live in the U.S.A.», τα οποία αποτυπώνουν την περιοδεία του 1978. Τα άλμπουμ περιλαμβάνουν επίσης συναυλίες στην Ατλάντα και το Σαν Φρανσίσκο. Το live από τη συναυλία στο Σαν Φρανσίσκο, που θα κυκλοφορήσει στις 25 Απριλίου, έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς καταγράφει την συναυλία όπου το συγκρότημα ανακοίνωσε την διάλυσή του.

«Σκεφτόμαστε να διαλυθούμε ξανά στο Σαν Φρανσίσκο», αστειεύτηκε ο Τζόουνς.

Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στις 16 Οκτωβρίου στο Hollywood Palladium του Λος 'Αντζελες, όπως αναφέρει το CBS News.

Το συγκρότημα θα κάνει εμφανίσεις στην Ουάσινγκτον, τη Φιλαδέλφεια, το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, το Μόντρεαλ, το Τορόντο, το Κλίβελαντ, το Ντιτρόιτ, τη Μινεάπολη, το Ντένβερ, το Σιάτλ και το Σαν Φρανσίσκο.

Η προπώληση αναμένεται στις 2 και 3 Απριλίου. Τα εισιτήρια θα τεθούν προς πώληση μία ημέρα αργότερα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

