Behind the scenes στις ταινίες του ΣΚΑΪ: Τι θα δείτε από 31 Μαρτίου – 6 Απριλίου

Ο ΣΚΑΪ επιλέγει και παρουσιάζει, στο καθημερινό πρόγραμμά του, συναρπαστικές κινηματογραφικές παραγωγές για την εβδομάδα 31 Μαρτίου με 6 Απριλίου.
Οι απίθανες ιστορίες που μας έρχονται από τα backstage των συγκεκριμένων ταινιών:
- ΔΕΥΤΕΡΑ 31.03 (22:15), «SPEED 2: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ»: Η Σάντρα Μπούλοκ, για τη συγκεκριμένη ταινία, ξεπέρασε τη φοβία της για το νερό.
- ΤΡΙΤΗ 01.04 (23:00), «ΑΠΙΣΤΗ»: Η Νταϊάν Λέιν έπαθε κήλη στον αυχένα όταν για μία σκηνή, όπου φιλούσε τον Ολιβιέ Μαρτίνεζ, χρειάστηκε να κάνουν 50 λήψεις.
- ΤΕΤΑΡΤΗ 02.04 (21:00), «ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ 13»: Πρόκειται για το ριμέικ της ομώνυμης ταινίας του 1976, η οποία αντιστοίχως αποτελούσε τη νεότερη έκδοση του «Ρίο Μπράβο» (1959).
- ΤΕΤΑΡΤΗ 02.04 (23.10), «ΥΨΗΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ»: Το Μετάλλιο Ανδρείας που φοράει ο Στρατηγός Μαρκς είναι μία εκδοχή του 1942.
- ΠΕΜΠΤΗ 03.04 (21.00), « Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΣΜΙΘ»: Την περίοδο των γυρισμάτων οι πρωταγωνιστές ήταν παντρεμένοι με άλλα πρόσωπα. Ωστόσο, ερωτεύτηκαν κατά τη διάρκεια της ταινίας και δέκα χρόνια μετά παντρεύτηκαν.
- ΣΑΒΒΑΤΟ 05.04 (23.00), «ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ»: Η νουβέλα της Ντόρις Λέσινγκ, στην οποία βασίστηκε το σενάριο της ταινίας, είναι εμπνευσμένη από μία αληθινή ιστορία.
- ΚΥΡΙΑΚΗ 06.04 (21.00), «AD ASTRA»: Ο σκηνοθέτης και ένας εκ των σεναριογράφων, Τζέιμς Γκρέι, είχε φτιάξει μία δική του λίστα μουσικής για να ακούει την ώρα των γυρισμάτων, η οποία περιλάμβανε και ήχους από ηλεκτρομαγνητικά κύματα του διαστήματος. Συχνά έβαζε αυτή τη λίστα να την ακούει και το καστ για να μπει στο κλίμα.
