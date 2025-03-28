Behind the scenes στις ταινίες του ΣΚΑΪ: Τι θα δείτε από 31 Μαρτίου – 6 Απριλίου

Ο ΣΚΑΪ επιλέγει και παρουσιάζει, στο καθημερινό πρόγραμμά του, συναρπαστικές κινηματογραφικές παραγωγές για την εβδομάδα 31 Μαρτίου με 6 Απριλίου.

Οι απίθανες ιστορίες που μας έρχονται από τα backstage των συγκεκριμένων ταινιών:

ΔΕΥΤΕΡΑ 31.03 (22:15), « SPEED 2: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ»: Η Σάντρα Μπούλοκ, για τη συγκεκριμένη ταινία, ξεπέρασε τη φοβία της για το νερό.

Η Σάντρα Μπούλοκ, για τη συγκεκριμένη ταινία, ξεπέρασε τη φοβία της για το νερό. ΤΡΙΤΗ 01.04 (23:00), «ΑΠΙΣΤΗ»: Η Νταϊάν Λέιν έπαθε κήλη στον αυχένα όταν για μία σκηνή, όπου φιλούσε τον Ολιβιέ Μαρτίνεζ, χρειάστηκε να κάνουν 50 λήψεις.

Η Νταϊάν Λέιν έπαθε κήλη στον αυχένα όταν για μία σκηνή, όπου φιλούσε τον Ολιβιέ Μαρτίνεζ, χρειάστηκε να κάνουν 50 λήψεις. ΤΕΤΑΡΤΗ 02.04 (21:00), «ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ 13»: Πρόκειται για το ριμέικ της ομώνυμης ταινίας του 1976, η οποία αντιστοίχως αποτελούσε τη νεότερη έκδοση του «Ρίο Μπράβο» (1959).

Πρόκειται για το ριμέικ της ομώνυμης ταινίας του 1976, η οποία αντιστοίχως αποτελούσε τη νεότερη έκδοση του «Ρίο Μπράβο» (1959). ΤΕΤΑΡΤΗ 02.04 (23.10), «ΥΨΗΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ»: Το Μετάλλιο Ανδρείας που φοράει ο Στρατηγός Μαρκς είναι μία εκδοχή του 1942.

Το Μετάλλιο Ανδρείας που φοράει ο Στρατηγός Μαρκς είναι μία εκδοχή του 1942. ΠΕΜΠΤΗ 03.04 (21.00), « Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΣΜΙΘ»: Την περίοδο των γυρισμάτων οι πρωταγωνιστές ήταν παντρεμένοι με άλλα πρόσωπα. Ωστόσο, ερωτεύτηκαν κατά τη διάρκεια της ταινίας και δέκα χρόνια μετά παντρεύτηκαν.

Την περίοδο των γυρισμάτων οι πρωταγωνιστές ήταν παντρεμένοι με άλλα πρόσωπα. Ωστόσο, ερωτεύτηκαν κατά τη διάρκεια της ταινίας και δέκα χρόνια μετά παντρεύτηκαν. ΣΑΒΒΑΤΟ 05.04 (23.00), «ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ»: Η νουβέλα της Ντόρις Λέσινγκ, στην οποία βασίστηκε το σενάριο της ταινίας, είναι εμπνευσμένη από μία αληθινή ιστορία.

Η νουβέλα της Ντόρις Λέσινγκ, στην οποία βασίστηκε το σενάριο της ταινίας, είναι εμπνευσμένη από μία αληθινή ιστορία. ΚΥΡΙΑΚΗ 06.04 (21.00), «AD ASTRA»: Ο σκηνοθέτης και ένας εκ των σεναριογράφων, Τζέιμς Γκρέι, είχε φτιάξει μία δική του λίστα μουσικής για να ακούει την ώρα των γυρισμάτων, η οποία περιλάμβανε και ήχους από ηλεκτρομαγνητικά κύματα του διαστήματος. Συχνά έβαζε αυτή τη λίστα να την ακούει και το καστ για να μπει στο κλίμα.

Δείτε τα τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.