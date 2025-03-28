Βασιλική Μιλλούση-Λευτέρης Πετρούνιας: Με τις κόρες τους στο χωριό του Κολοκοτρώνη

Στο ιστορικό Λιμποβίσι της Αρκαδίας βρέθηκαν ο Λευτέρης Πετρούνιας με τη Βασιλική Μιλλούση και τα δύο τους κορίτσια.

Η οικογένεια επισκέφτηκε το ιστορικό σπίτι του Κολοκοτρώνη και όπως έγραψε η πρωταθλήτρια, «Για τα παιδιά είναι πολύ δυνατές οι εικόνες ώστε να μαθαίνουν και να θυμούνται».

Το Λιμποβίσι είναι εγκαταλελειμμένο χωριό της Αρκαδίας, σε ελατόφυτη τοποθεσία στα 1.210 μέτρα υψόμετρο, πάνω από τις χαράδρες του Μαινάλου. Απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την Τρίπολη. Από το Λιμποβίσι καταγόταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καθώς η οικογένειά του, όπου ζούσε εκεί για δώδεκα γενεές. Πρώτος έφτασε κυνηγημένος ο προπάτορας του Θεόδωρου, ο Τριανταφυλλάκος Τσεργίνης.

Μετά την Επανάσταση του 1821, οι κάτοικοι εγκατέλειψαν την περιοχή και εγκαταστάθηκαν στο χωριό Κατσίμπαλη.

Σήμερα ο περιβάλλων χώρος έχει αναδιαμορφωθεί με δαπάνες του Παναγιώτη Αγγελόπουλου. Το αναστηλωμένο κτήριο που λειτουργεί ως μουσείο της οικογένειας των Κολοκοτρωναίων και της Ελληνικής Επανάστασης, είναι κτισμένο ακριβώς δίπλα στο παλιό πατρικό σπίτι του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και είναι πιστό αντίγραφο του παραδοσιακού κολοκοτρωναίικου σπιτιού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.