Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» κλείνει την εβδομάδα από ένα μαγευτικό τοπίο. Σήμερα, Παρασκευή 14 Μαρτίου στις 14.45, η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν σε απευθείας σύνδεση από τη Λίμνη Κερκίνη, έναν σημαντικό υγροβιότοπο με πλούσια χλωρίδα και πανίδα.

Δείτε το trailer:

Γνωρίζουμε τη λίμνη Κερκίνη μέσα από τα μάτια ενός φωτογράφου που απαθανατίζει τη ζωή στην περιοχή. Ο ξακουστός αργυροπελεκάνος και πολλά ακόμη είδη πουλιών δίνουν ομορφιά στον βιότοπο που όμως απειλείται από τα σκουπίδια του Στρυμώνα και την ανθρώπινη ανευθυνότητα.

Μαθαίνουμε… αλλιώς τη ζωή από μία τρίτεκνη μητέρα στον Νέο Σκοπό Σερρών. Έφτιαξε μια μικρή επιχείρηση επανάχρησης υφασμάτων και υφασμάτινων ειδών, εξυπηρετώντας έτσι το πέρασμα στο μέλλον με μηδενικό υπόλειμμα, ενώ ο σύζυγός της αγωνίζεται καλλιεργώντας τη γη.

Κάνουμε ρεπορτάζ στο Νοσοκομείο Σερρών, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία στη Βόρεια Ελλάδα. Οι αριθμοί των γιατρών και των νοσηλευτών που υπηρετούν εκεί είναι αποκαρδιωτικοί και αντιστρόφως ανάλογοι με την προσέλευση και τις ανάγκες των ασθενών. Χίλιες και πλέον οι αναμονές για χειρουργεία…

Πετάμε με την Αερολέσχη Σερρών πάνω από την πόλη και μαθαίνουμε τις δράσεις της που έχουν μεγάλη συμμετοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.