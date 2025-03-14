Σταύρος Σβήγκος-Γιολάντα Καλογεροπούλου: Έγιναν Instagram official με matchy matchy κοστούμι

Instagram official είναι πλέον ο Σταύρος Σβήγκος και η Γιολάντα Καλογεροπούλου που μέχρι τώρα δεν είχαν κάνει κοινό post παρά μόνο ένα story από ένα πάρτι που είχαν βρεθεί.

Το ζευγάρι βρέθηκε και πάλι σε πάρτι, του δημοσιογράφου Γιώργου Πράσινου, από όπου ο ηθοποιός ανέβασε την πρώτη φωτογραφία σε ποστ με το έτερόν του ήμισυ.

Η σύντροφός του έκανε story την κοινή τους φωτογραφία.

Οι δυο τους εξυπηρέτησαν και τους εμπορικούς τους σκοπούς καθώς ήταν ντυμένοι με κοστούμια MI-RO σε μια matchy matchy εμφάνιση.

Το ζευγάρι παρότι είναι αρκετούς μήνες μαζί έχει κάνει μέχρι στιγμής πολύ προσεκτικές δημόσιες εμφανίσεις καθότι έχουν και οι δύο παιδιά.

Η πρώτη παραδοχή της σχέσης ήρθε από τη Γιολάντα Καλογεροπούλου που όταν ρωτήθηκε από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου είπε:

«Είναι πολύ καλά ο Σταύρος. Δεν μας αγχώνει κάτι. Είναι το καλύτερο παιδί. Είναι άνθρωπος πάνω απ’ όλα. Είναι πολύ σημαντικό που έχει κι εκείνος παιδί και μπορεί να με καταλάβει. Υπάρχει πολλή κατανόηση και σεβασμός. Είμαι πολύ ευτυχισμένη».

