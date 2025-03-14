Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σταύρος Σβήγκος-Γιολάντα Καλογεροπούλου: Έγιναν Instagram official με matchy matchy κοστούμι

To ζευγάρι πλέον δεν κρύβεται  

Womenonly

Instagram official είναι πλέον ο Σταύρος Σβήγκος και η Γιολάντα Καλογεροπούλου που μέχρι τώρα δεν είχαν κάνει κοινό post παρά μόνο ένα story από ένα πάρτι που είχαν βρεθεί.

Διαβάστε ακόμαΙωάννα Τούνη: Η πρόβλεψη για το relationship status της στο TikTok μάλλον την απογοήτευσε…

Το ζευγάρι βρέθηκε και πάλι σε πάρτι, του δημοσιογράφου Γιώργου Πράσινου, από όπου ο ηθοποιός ανέβασε την πρώτη φωτογραφία σε ποστ με το έτερόν του ήμισυ.

Η σύντροφός του έκανε story την κοινή τους φωτογραφία.

Womenonly

Οι δυο τους εξυπηρέτησαν και τους εμπορικούς τους σκοπούς καθώς ήταν ντυμένοι με κοστούμια MI-RO σε μια matchy matchy εμφάνιση.

Το ζευγάρι παρότι είναι αρκετούς μήνες μαζί έχει κάνει μέχρι στιγμής πολύ προσεκτικές δημόσιες εμφανίσεις καθότι έχουν και οι δύο παιδιά.

Η πρώτη παραδοχή της σχέσης ήρθε από τη Γιολάντα Καλογεροπούλου που όταν ρωτήθηκε από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου είπε:

«Είναι πολύ καλά ο Σταύρος. Δεν μας αγχώνει κάτι. Είναι το καλύτερο παιδί. Είναι άνθρωπος πάνω απ’ όλα. Είναι πολύ σημαντικό που έχει κι εκείνος παιδί και μπορεί να με καταλάβει. Υπάρχει πολλή κατανόηση και σεβασμός. Είμαι πολύ ευτυχισμένη».

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark