Η επιστροφή του «The Voice of Greece», του μεγαλύτερου μουσικού διαγωνισμού παγκοσμίως, είναι πλέον γεγονός!

Οι τέσσερις αγαπημένοι coaches, που γνωρίζουν το δρόμο της επιτυχίας, κάθονται αναπαυτικά στις κόκκινες καρέκλες, ακούν προσεκτικά τους διαγωνιζόμενους και τις μουσικές επιλογές που έχουν κάνει, και ετοιμάζονται να τους... διεκδικήσουν για τις ομάδες τους!

Δείτε το trailer

Από το Σάββατο 12 Οκτωβρίου στις 21.00 και κάθε Σάββατο και Κυριακή, οι διαγωνιζόμενοι δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό και οι coaches μας χαρίζουν τις πιο απολαυστικές στιγμές. Ποιοι είναι όμως οι στόχοι και τα συναισθήματά τους, λίγο πριν την έναρξη των Blind Auditions;

Πάνος Μουζουράκης: «Μπορώ να πω ότι είμαι ενθουσιασμένος, που για άλλη μία χρονιά, μου δίνεται η δυνατότητα μαζί με εσάς να γνωρίσουμε και να ακούσουμε νέα ταλέντα και μαζί με τους καταξιωμένους συναδέλφους να διεκδικήσουμε τη Φωνή της Ελλάδας. Με εμένα να είμαι πλέον ο μόνος εκ των καταξιωμένων συναδέλφων που δεν λέει να το κουνήσει από την θέση του».

Χρήστος Μάστορας: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που επιτέλους φέτος είμαι μέλος της οικογένειας του “The Voice of Greece”! Από τις πρώτες auditions έχουμε ακούσει φωνές-διαμάντια και ανυπομονώ για τη συνέχεια. Είμαι εδώ για να καθοδηγήσω τους διαγωνιζόμενους σ’ αυτό το νέο ξεκίνημα και, μαζί με το κοινό, να αναδείξουμε την επόμενη Φωνή. Με την Έλενα, τον Πάνο και τον Γιώργο έχουμε ήδη γίνει παρέα, αλλά παιδιά sorry, φέτος το “The Voice of Greece” θα γίνει... “The Voice of Chris”, γιατί από την ομάδα μου θα βγει ο νικητής...».

Γιώργος Μαζωνάκης: «Φωνή... φως και νους, καλή ακρόαση! Σας περιμένω».

Έλενα Παπαρίζου: «Ψάχνω το δικό μου number one! Αυτό που θα με συναρπάσει, αυτό που θα με συγκινήσει, αυτό που θα με κάνει να πω «ναι, υπάρχει λόγος που είμαι και φέτος στο “The Voice of Greece”. Πάνο, Χρήστο, Γιώργο, αγόρια σαν και εσάς δεν υπάρχουν πολλά. Αλλά μία με έχετε φέτος. Οπότε... το νου σας!».

Το «The Voice of Greece» φέτος γιορτάζει τα 10 χρόνια, επιτυχημένης, παρουσίας του στην Ελλάδα και ο πήχης ανεβαίνει ακόμη παραπάνω. Ετοιμαστείτε για τις πιο συναρπαστικές Blind Auditions του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.