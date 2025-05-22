Το «reboot» της αγαπημένης σειράς «Sex and the City» πρόκειται να επιστρέψει στις οθόνες μας πολύ σύντομα, στις 29 Μαΐου, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τις αγαπημένες «Carrie», «Miranda» και «Charlotte». Πλέον πενηντάρες, οι τρεις φίλες συνεχίζουν να ζουν τη ζωή τους στην πάντα απαιτητική και προκλητική Νέα Υόρκη.

Ο δημιουργός Michael Patrick King μεταφέρει με μαεστρία το πνεύμα της σειράς στις σύγχρονες προκλήσεις της ενηλικίωσης, των σχέσεων και της προσωπικής εξέλιξης. Οι Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon και Kristin Davis επαναλαμβάνουν τους εμβληματικούς τους ρόλους, ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker και John Corbett. Μάλιστα, το καστ της σειράς εμφανίστηκε για τη φωτογράφηση της 3ης σεζόν στο Crane Club, στη Νέα Υόρκη.

Στα αξιοσημείωτα, η «Carrie», Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, «έκλεψε» τις εντυπώσεις καθώς εμφανίστηκε με μια μπλε τουαλέτα της Vivienne Westwood. Ολοκλήρωσε το «look» με μαύρες σατέν ανοιχτές γόβες της Nomasei Paris, με λουράκια στον αστράγαλο. Μια αστραφτερή τσάντα Fregoli box, κοσμήματα Fred Leighton και Nikos Koulis και ένα εντυπωσιακό χτένισμα ολοκλήρωσαν την εμφάνισή της.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι ότι σε ανάρτησή της στο Instagram, η διάσημη πρωταγωνίστρια ποζάρει υπό τους ήχους μουσικής επιτυχίας της δικής μας Έλλης Κοκκίνου και το τραγούδι «Αποκάλυψη». Βεβαίως, η σταρ αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην ελληνική μουσική, ενώ αγαπημένη Ελληνίδα καλλιτέχνιδα είναι η Άννα Βίσση.

Το «Sex and the City» ήταν πρωτοποριακό για την εποχή του, καθώς συζητούσε ανοιχτά και με χιούμορ θέματα που τότε θεωρούνταν ταμπού, όπως η γυναικεία σεξουαλικότητα, οι σχέσεις, οι γάμοι, οι χωρισμοί, η φιλία, η μητρότητα, η καριέρα και οι κοινωνικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Η σειρά έγινε γνωστή για τους έξυπνους διαλόγους της, την αίσθηση του χιούμορ, και φυσικά, για τις εμβληματικές επιλογές μόδας της Carrie Bradshaw.

Πηγή: skai.gr

