Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Τομ Χανκς ετοιμάζεται να κατακτήσει το θεατρικό κοινό της Νέας Υόρκης, καθώς ανακοινώθηκε ότι θα πρωταγωνιστήσει σε μια νέα εκτός Μπρόντγουεϊ παράσταση με τίτλο «The World of Tomorrow».

Το έργο που είναι βασισμένο σε διηγήματά του, θα ανέβει στο «Griffin Theatre» του εντυπωσιακού πολιτιστικού κέντρου «The Shed», με παραστάσεις προγραμματισμένες από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο.

Ο Τομ Χανκς θα υποδυθεί έναν επιστήμονα από το μέλλον, ο οποίος, στην αναζήτησή του για την αληθινή αγάπη, επιστρέφει πάντα στην ίδια ημέρα του 1939, κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Έκθεσης στο Κουίνς.

Academy Award winner Tom Hanks will co-author and star in the world premiere of THIS WORLD OF TOMORROW at NYC's The Shed. https://t.co/WvwtnK0PLk#tomhanks #theater #thisworldoftomorrow — broadway.com (@broadwaycom) May 21, 2025

«Το να εξερευνώ τα θέματα της αγάπης, του πόθου και τους προβληματισμούς του σήμερα, καθώς κουβαλάμε μαζί μας τις αναμνήσεις του παρελθόντος, σε ένα τέτοιο μέρος όπως το Shed, μου φαίνεται ως μια μοναδική εμπειρία που δεν διαφέρει από την Παγκόσμια Έκθεση του 1939» ανέφερε ο Χανκς σε δήλωσή του, o οποίος συνέγραψε το έργο με τον Τζέιμς Γκλόσμαν.

Σημειώνεται ότι ο διάσημος ηθοποιός έχει λάβει μία υποψηφιότητα για Tony για την ερμηνεία του στο δράμα της Νόρα Έφρον (Nora Ephron) «Lucky Guy» του 2013. Ο βραβευμένος με Τony Κένι Λέον, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα τον «Οθέλλο» με πρωταγωνιστή τον Ντένζελ Ουάσινγκτον θα βρίσκεται στη σκηνοθεσία.

«Θα είναι μεγάλη χαρά να απολαύσουμε τον Τομ να πρωταγωνιστεί επί σκηνής σε αυτή την περιπέτεια που ταξιδεύει στο χρόνο και αφορά την απεριόριστη δύναμη της αγάπης και την απόσταση που είναι διατεθειμένος να διανύσει κάποιος για αυτήν» δήλωσε ο βραβευμένος σκηνοθέτης. «Είναι μια συναρπαστική ιστορία για τον αντίκτυπο των περασμένων γενεών, τις συχνά εκπληκτικές συγκρούσεις τους και όσα μεταφέρθηκαν στο μέλλον, μέσα από ένα αυθεντικό χιούμορ που ανυπομονώ να ζωντανέψω στο ‘Griffin Theatre'», συμπλήρωσε.

Ο πρωταγωνιστής, ο οποίος κέρδισε δύο Όσκαρ για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Philadelphia» και «Forrest Gump», θα εμφανιστεί επίσης στη νέα ταινία του Γουές Αντερσον, «The Phoenician Scheme», ενώ θα επαναλάβει το ρόλο του Woody στο «Toy Story 5», σύμφωνα με τον Guardian. Η πρεμιέρα του «The World of Tomorrow» αναμένεται στις 30 Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

