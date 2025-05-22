Big Brother: Η Ζωή ζήτησε από τον Χρήστο Ντ. να μιλήσουν: «Δεν θα έπιανα ποτέ τα παιδιά σου στο στόμα μου»

Ο Χρήστος Ντεντόπουλος παραμένει προβληματισμένος μετά το χθεσινό του ξέσπασμα και η Ζωή Ασουμανάκη του ζητάει να μιλήσουν για να ξεκαθαρίσουν τη μεταξύ τους κατάσταση.

Αυτή της η πρωτοβουλία ενοχλεί τον Μπάμπη Καρατζά, ο οποίος αντιδρά: «Ούτε γεια δεν έπρεπε να του πει... Του δίνει αξία με αυτό που κάνει!»

Έτσι η Ζωή είπε στον Χρήστο: «Δεν θα τα είχα καλά με κάποιον μόνο και μόνο για να μην βγω στον ''τάκο''. Δεν ξέρω πόσο κακιά με θεωρείς αλλά δεν θα έπιανα ποτέ τα παιδιά σου στο στόμα μου, άνθρωπος είμαι και εγώ και εσύ. Δεν ήρθα με τέτοιες προθέσεις στο σπίτι»

Ο Χρήστος έδειξε πως κατάλαβε όλα όσα του είπε η Ζωή: «Ότι θέλεις θα με πιάνεις και θα μου το λες!»

