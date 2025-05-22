Η Χαλκιδική εξακολουθεί να είναι το στούντιο του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και σήμερα, Πέμπτη 22 Μαΐου στις 14.45. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής, από την πανέμορφη Χαλκιδική, παρουσιάζουν ενδιαφέροντα ρεπορτάζ, μιλούν με κατοίκους της περιοχής και μοιράζονται συγκινητικές ανθρώπινες ιστορίες.

Το πανέμορφο νησί της Αμμουλιανής, που κατοικείται από απόγονους Μικρασιατών προσφύγων, μας υποδέχεται με αγάπη και μας αποκαλύπτει ωραίες αλλά και δύσκολες πτυχές της ζωής τους. Ένα καραβάκι είναι το σχολικό των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου του νησιού που ξυπνούν αξημέρωτα για να πάνε στο σχολείο τους στην Ιερισσό. Όταν έχει κακοκαιρία, τα δρομολόγια δεν γίνονται και τα παιδιά χάνουν τα μαθήματά τους. Δύσκολες συνθήκες και για τους μαθητές του Δημοτικού… Ένας συνταξιούχος γιατρός στην Αμμουλιανή είναι ο φύλακας – άγγελός της πάνω από τριάντα χρόνια. Με συγκίνηση μας διηγείται πόσο δύσκολα μπορεί να είναι τα περιστατικά και πόσο ανάγκη έχει ο τόπος από μόνιμο γιατρό. Έκκληση κάνουν τόσο ο πρόεδρος του τόπου όσο και η φαρμακοποιός, μιλώντας για λογαριασμό των κατοίκων.

«Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει…» Κενό σύνθημα ή και αλήθεια; Μαγικές παραλίες, βουνό και θάλασσα και extreme sports στα κρυστάλλινα νερά που ελκύουν κάθε ταξιδιώτη.

Στον βυθό της Χαλκιδικής, εθελοντές της περιβαλλοντικής ομάδας Greek Eco Project κάνουν… καλή ψαριά όποτε βουτούν για να καθαρίσουν ό,τι ο άνθρωπος ρυπαίνει. Μαζί τους γνωρίζουμε το πρόγραμμα Blue Chalkidiki και μας μιλούν με απογοήτευση για τα ευρήματα στις θάλασσές μας.

