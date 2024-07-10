Και οι δύο ανήκουν στη μικρή λίστα των μοντέλων με ελληνική καταγωγή που κάνουν σημαντική καριέρα στο εξωτερικό. Και δεν είναι το μόνο κοινό που έχουν. Και οι δύο είναι μικτής καταγωγής. Η Ροζάννα (Ρος) Γεωργίου Ελληνο-Ολλανδέζα και ο Fransesco- Χρήστος Ruggiero ή Fisfirico όπως είναι γνωστός από το Instagram του, Ελληνο-Ιταλός.

Η Ροζάννα από τα 17 της που ξεκίνησε ν<α εργάζεται ως μοντέλο, έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους οίκους μόδας όπως: Hermes, Ferre, Celine, Marni, Calvin Klein, Verscace, Dries Van Noten, Aquascutum, Jil Sander, Alexander McQueen και στα 30 της θεωρείται ένα από τα πιο πετυχημένα μοντέλα της χώρας μας καθώς είναι η μόνη Ελληνίδα που έχει πετύχει να μπει στη λίστα με τα πιο περιζήτητα μοντέλα και μάλιστα από τα 21 της χρόνια.

