Ηδιακοπή της συνεργασίας της με το Πρωινό του Ant1 lίγες ημέρες πριν από τη λήξη της σεζόν πέρυσι είναι ακόμα και σήμερα τόσους μήνες μετά talk of the town και must ερώτηση σε κάθε εμφάνιση της Μαρίας Κορινθίου.

Η ίδια αν και έχει αφήσει αρκετά υπονοούμενα δεν έχει μιλήσει εντελώς ανοιχτά για το τι συνέβη και την ανάγκασε να φύγει άρον άρον και δεν έκανε απλά υπομονή 15 μέρες να ολοκληρωθεί η συνεργασία.

Το μόνο που έχει πει απόλυτα ανοιχτά είναι πως δεν έχει κανένα πρόβλημα με το κανάλι. Χμμμ

Η κάμερα της εκπομπής του ΣΚΑΙ «Summer’s Cool» τη συνάντησε σε βραδινή της έξοδο και ο Ισίδωρος Φίκαρης τη ρώτησε αρχικά για το αν θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική.

«Κατά διαστήματα μου έχουν γίνει προτάσεις να ασχοληθώ με την πολιτική και στο παρελθόν, όχι μόνο τώρα που και θα το ήθελα αν έχει να κάνει με την τέχνη μου» είπε η Μαρία με τον δημοσιογράφο μετά να τη ρωτάει για την αποχώρηση της Λίτσας Πατέρα από το Πρωινό για να πέσει η…ταβανόπροκα:

«Η κυρία Λίτσα ξέρει τι κάνει και αποχώρησε από το πρωινό του Ant1. Πολύ απλά. Δεν ξέρω τις συνθήκες, δεν ξέρω το τι έγινε και πως αλλά αν η κυρία Λίτσα πήρε την απόφαση να φύγει ξέρει πολύ καλά τι κάνει»

Ενώ όταν της ζητήθηκε να σχολιάσει άλλες αποχωρήσεις από το κανάλι, όπως για παράδειγμα αυτή της Μπέττυς Μαγγίρα η Μαρία είπε:

«Το γεγονός στον Ant1 ειναι οτι φεύγει η Λίτσα Πατέρα μετά από 35 χρόνια»

