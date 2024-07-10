Είναι το μικρότερο παιδί της οικογένειας Beckham, το στερνοπούλι τους και το μόνο κορίτσι. Ο David Beckham και η Victoria Beckham έφεραν στη ζωή την Harper Seven μετά από τρεις γιους και σίγουρα η μικρή ήταν η μασκώτ όλης της οικογένειας.

Όλοι τη λατρεύουν και ουκ ολίγες φορές στην πορεία των χρόνων έχουμε δει τόσο τους γονείς, όσο και τα μεγαλύτερα αδέρφια της να εκδηλώνουν τη μεγάλη αδυναμία που της έχουν.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.