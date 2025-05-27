Ο θρυλικός Ροντ Στιούαρτ (Rod Stewart) επέστρεψε στη σκηνή των American Music Awards μετά από 21 χρόνια για να παραλάβει το κορυφαίο Βραβείο Συνολικής Προσφοράς. Πέντε από τα οκτώ παιδιά του έκαναν μια σπάνια κοινή εμφάνιση και ανέβηκαν στη σκηνή για να κάνουν την απονομή.

Η Κίμπερλι Στιούαρτ και ο Σιν που έχει αποκτήσει ο τραγουδιστής με την πρώην σύζυγό του Αλάνα Στιούαρτ, ενώθηκαν με τη Ρούμπι κόρη του με την Κέλι Έμπεργκ και τη Ρενέ και τον Λίαμ από τον γάμο του με τη Ρέιτσελ Χάντερ (Rachel Hunter).

«Είμαστε εδώ απόψε ως οι μεγαλύτεροι και πιο αγαπημένοι θαυμαστές του πατέρα μας, του Σερ Ροντ Στιούαρτ ή όπως τον ξέρουμε όλοι, "Papa Stu"» ξεκίνησε συγκινημένη η Ρούμπι Στιούαρτ, αποκαλύπτοντας το χαριτωμένο παρατσούκλι του καλλιτέχνη.

Και συνέχισε: «Κάποιοι τύποι έχουν όλη την τύχη και κάποιοι παραμένουν για πάντα νέοι, αλλά ο πατέρας μας είναι πολύ περισσότερα από αυτά».

It's a family affair tonight as we honor @rodstewart with the #AMAs Lifetime Achievement Award! 💛 pic.twitter.com/4Tz4MoYg2d — American Music Awards (@AMAs) May 27, 2025

Η Ρενέ Στιούαρτ πήρε την σκυτάλη υπογραμμίζοντας την τεράστια καριέρα του πατέρα της: «Ο μπαμπάς έχει την ψυχή, το σθένος και το πάθος που τον οδήγησαν σε μια καριέρα που εκτείνεται σε 60 χρόνια».

Στη συνέχεια ακολούθησε ένα εντυπωσιακό βίντεο που συνόψιζε τη λαμπρή του πορεία στον χώρο της μουσικής.

Καθώς ο Στιούαρτ ο οποίος έκλεισε τα 80 του χρόνια τον Ιανουάριο, εμφανίστηκε στη σκηνή με το κοινό να τον υποδέχεται όρθιο αναφώνησε: «Είμαι εντελώς έκπληκτος. Δεν ήξερα ότι ήταν εδώ τα παιδιά μου».

«Όταν άρχισα να τραγουδάω στις αρχές της δεκαετίας του '60, πολύ πριν βρεθείτε όλοι εσείς εδώ, ο λόγος που ασχολήθηκα [ήταν] επειδή είχα αυτή τη δίψα να τραγουδήσω. Ήταν το μόνο που ήθελα να κάνω. Δεν ήθελα να γίνω πλούσιος ή διάσημος και να 'μαι λίγα χρόνια αργότερα, να παίρνω αυτό το υπέροχο βραβείο», είπε ο σταρ στην ευχαριστήρια ομιλία του.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους μουσικούς με τους οποίους έπαιξα, όλες τις επιρροές μου», συμπλήρωσε, τιμώντας τους Σαμ Κουκ, Ντέιβιντ Ρούφιν και Μάντι Γουότερς. Μετά τη βράβευση, ο Βρετανός ρόκερ έριξε την αυλαία των 51ων American Music Awards με μια ηλεκτρισμένη ερμηνεία της μεγαλύτερης επιτυχίας του, του «Forever Young», σύμφωνα με το Parade.

