Η μαγευτική βυζαντινή καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς υποδέχεται σήμερα, Τρίτη 27 Μαΐου στις 14.45, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής μάς μεταφέρουν όμορφες εικόνες από τη μεσαιωνική πόλη και τα γύρω χωριά και παρουσιάζουν ενδιαφέροντα ρεπορτάζ για την καθημερινότητα αλλά και τις δυσκολίες των κατοίκων της.

Δείτε το trailer:

Όμορφη σε κάθε γωνιά της μέσα και έξω από το κάστρο, τη Μονεμβασιά την αγαπούν για τη ζεστασιά που προσφέρει στους κατοίκους και τους επισκέπτες της, αλλά και χάρις στον σπουδαίο ποιητή μας Γιάννη Ρίτσο. Στα άμεσα σχέδια είναι η δημιουργία τελεφερίκ, το οποίο μάλιστα θα εξασφαλίζει πρόσβαση και σε άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Το γραφικό Κυπαρίσσι, που κάποτε το ανακάλυψε μέχρι και η πριγκίπισσα Νταϊάνα, αλλά και ο Ζάρακας που έχει εγγραφεί στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά, μας ανοίγουν την αγκαλιά τους, για να γνωρίσουμε τις ομορφιές και τις ιδιαιτερότητές τους.

Οι Μολάοι γίνονται σπίτι για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου από το Κυπαρίσσι και τα γύρω χωριά, αφού τα παιδιά μένουν εκεί όλη την εβδομάδα, για να μπορούν να παρακολουθούν το σχολείο τους. Για τους εφήβους, ο χωρισμός από την οικογένεια είναι δύσκολος, το ίδιο και για τους γονείς. Όσοι δεν άντεξαν, άφησαν το σπίτι τους και εγκαταστάθηκαν κοντά στο σχολείο για να είναι κοντά στα παιδιά τους.

Στο Γεράκι Λακωνίας, η υφαντική τέχνη διδάσκεται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών, ώστε να προωθηθεί η χειροτεχνική επιχειρηματικότητα. Το πιλοτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής φέρνει χαρά στους ανθρώπους και τους δίνει προοπτική για επαγγελματική αποκατάσταση.

Τι συμβαίνει με τον ποταμό Ευρώτα και τον επονομαζόμενο «κατσίγαρο», το μαύρο, τοξικό υγρό που απορρίπτεται από κάποια ελαιουργεία; Ακόμα και τα παιδιά στη Λακωνία ξέρουν να μας πουν… Οι «Μηχανικοί του Ευρώτα» είναι παιδιά που μελέτησαν την κατάσταση και προτείνουν λύσεις.

