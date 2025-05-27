Κωμικό Ένστικτο: Λουί ντε Φινές εναντίον Σάρον Στόουν σε ένα απολαυστικό μοντάζ

Κωμικό... Ένστικτο. Ο Λουί ντε Φινές εναντίον της Σάρον Στόουν σε μια συνάντηση που δεν θα φανταζόμαστε ποτέ.

Ο εξαιρετικός κωμικός στον ρόλο του θεότρελου επιθεωρητή σε μια συρραφή από εμβληματικές γαλλικές ταινίες του '60 όπως ο Φαντομάς, αντιμετωπίζει τη «φονική ξανθιά» του Βασικού Ενστίκτου του 1992 σε ένα απολαυστικό όσο και ιδιοφυές μοντάζ του γαλλικού στούντιο julienmariestudio 88.

