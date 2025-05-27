Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κωμικό Ένστικτο: Λουί ντε Φινές εναντίον Σάρον Στόουν σε ένα απολαυστικό μοντάζ – Δείτε βίντεο

Ο Λουί ντε Φινές εναντίον της Σάρον Στόουν σε μια συνάντηση που δεν θα φανταζόμαστε ποτέ. Ο εξαιρετικός Γάλλος κωμικός στον ρόλο του θεότρελου επιθεωρητή

Κωμικό Ένστικτο: Λουί ντε Φινές εναντίον Σάρον Στόουν σε ένα απολαυστικό μοντάζ

Κωμικό... Ένστικτο. Ο Λουί ντε Φινές εναντίον της Σάρον Στόουν σε μια συνάντηση που δεν θα φανταζόμαστε ποτέ.

Ο εξαιρετικός κωμικός στον ρόλο του θεότρελου επιθεωρητή σε μια συρραφή από εμβληματικές γαλλικές ταινίες του '60 όπως ο Φαντομάς, αντιμετωπίζει τη «φονική ξανθιά» του Βασικού Ενστίκτου του 1992 σε ένα απολαυστικό όσο και ιδιοφυές μοντάζ του γαλλικού στούντιο julienmariestudio 88

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σάρον Στόουν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
66 0 Bookmark