Η Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) δέχτηκε τα «πυρά» των θαυμαστών της για την εμφάνισή της στα American Music Awards (AMAs 2025) στο Λας Βέγκας, τη Δευτέρα 26 Μαΐου 2025.

Η διάσημη καλλιτέχνιδα φίλησε «ζωντανά» στον αέρα τόσο τους χορευτές όσο και τις χορεύτριες. Ωστόσο, οι θαυμαστές της την επικρίνουν για το λεσβιακό φιλί της. Η 55χρονη τραγουδίστρια-ηθοποιός με καταγωγή από το Μπρονξ, η οποία είναι ελεύθερη μετά το πολύκροτο διαζύγιό της από τον Μπεν Άφλεκ, ήταν οικοδέσποινα της ζωντανής εκδήλωσης του CBS.

Αν και πολλοί διάσημοι, συμπεριλαμβανομένης της Taylor Swift, απουσίαζαν από την εκδήλωση, η JLo έκανε ό,τι μπορούσε για να ξεχωρίσει και τα κατάφερε… Η ίδια ερμήνευσε επιτυχίες όπως το «Birds of a Feather» της Billie Eilish, το «Espresso» της Sabrina Carpenter και το «Texas Hold 'Em» της Beyonce.

Κι ενώ όλα κυλούσαν ομαλά και οι τηλεθεατές απολάμβαναν το θέαμα, ξαφνικά η Λόπεζ -για τις ανάγκες του σόου- άρχιζε να φιλιέται στο στόμα με τους χορευτές και τις χορεύτριες. Βέβαια, η καλλιτέχνιδα δεν πρωτοτύπησε γιατί αυτά τα έχει κάνει πρώτη η «βασίλισσα της ποπ», Μαντόνα.

Όπως είναι λογικό, μετά το συγκεκριμένο θέαμα οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την «έκραξαν», χαρακτηρίζοντάς την «απελπισμένη» και «αηδιαστική» στην προσπάθειά της να κάνει τον Affleck να ζηλέψει. Άλλοι την κατηγόρησαν ότι το «παρατράβηξε» με το λεσβιακό φιλί, με έναν χρήστη του X να δηλώνει: «Η Jennifer Lopez έχει χάσει το μυαλό της».

TREND ALERT🌊

Jennifer Lopez kissed her female dancer at the #AMAs tonight, 22 years after missing the iconic Madonna VMAs kiss due to filming.



Christina Aguilera stepped in back then. pic.twitter.com/QkJU0XXY5b — TrendsWave (@_TrendsWave_) May 27, 2025

Η τραγουδίστρια ξεκίνησε την εμφάνισή της με ένα απόσπασμα από το τραγούδι «Dance Again» του 2012. Στη συνέχεια, τραγούδησε διάφορες επιτυχίες άλλων καλλιτεχνών, όπως το «Hot to go» της Chappell Roan, το «I Had Some Help» της Morgan Wallen και του Post Malone και το «Nasty» της Tinashe. Τα Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο Fontainebleau που βρίσκεται στην καρδιά του Λας Βέγκας.

Πηγή: skai.gr

