Robert De Niro: Από τοξικό συνδυασμό φαιντανύλης, κεταμίνης και κοκαΐνης πέθανε ο εγγονός του

Οι αρχές της Νέας Υόρκης αποκάλυψαν ότι ο Leandro De Niro πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Οι αρμόδιοι ιατροδικαστές εξέδωσαν τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις, τα οποία δείχνουν ότι ο εγγονός του Robert De Niro δεν έκανε απλά ουσίες, αλλά σκληρά ναρκωτικά και πολύ επικίνδυνους συνδυασμούς αυτών. Σύμφωνα με το TMZ, ο 19χρονος είχε στον οργανισμό του φαιντανύλη, κεταμίνη και κοκαΐνη.

«Σύμφωνα με τον επικεφαλής ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης, ο Leandro De Niro Rodriguez πέθανε από τις τοξικές επιδράσεις της φαιντανύλης, της αλπραζολάμης, της κεταμίνης και της κοκαΐνης. Ο θάνατός του οφείλεται σε ‘’καταλάθος’’ υπερβολική δόση», γράφει το δημοσίευμα. Ο Leandro ήταν γιος της Drena de Niro και εγγονός του διάσημου ηθοποιού, Robert de Niro.

Leandro De Niro Rodriguez’s death has been ruled an accident, according to reports from the New York City Medical Examiner. The 19-year-old died from what has been determined to be a “toxic” combination of drugs. https://t.co/moVQ89erDu