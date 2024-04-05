Η Rita Ora αποκάλυψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το κοστούμι της για την επερχόμενη συνέχεια της ταινίας «Descendants» της Disney.
Η 33χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός εντυπωσίασε με ένα κατακόκκινο φόρεμα, στο πλαίσιο του ρόλου της ως «βασίλισσα της καρδιάς» στο μιούζικαλ «Descendants: The Rise Of Red».
Στην ταινία, η οποία θα προβληθεί στο Disney+ στις 12 Ιουλίου, η Rita υποδύεται την τρελή βασίλισσα των εμβληματικών μυθιστορημάτων του Lewis Carroll: «Οι περιπέτειες της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων» και «Μέσα από τον καθρέφτη».
Το κοστούμι της περιείχε ένα λεπτό μπούστο σε στιλ κορσέ, συμπληρωμένο με διάφανο κόκκινο τούλι στο στήθος. Η διάσημη καλλιτέχνιδα ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα μεγάλο κόκκινο στέμμα, διακοσμημένο με περισσότερα κοσμήματα.
«Χαιρετίστε τη βασίλισσα της καρδιάς: Descendants: #TheRiseOfRed, μια πρωτότυπη ταινία της Disney, θα είναι διαθέσιμη στις 12 Ιουλίου στο @disneyplus», έγραψε στην ανάρτησή της.
Το «The Rise Of Red», είναι ένα spin-off της τριλογίας ταινιών «Descendants», με τη Rita να πρωταγωνιστεί ως μητέρα ενός από τους πρωταγωνιστές της ταινίας.
