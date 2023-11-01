Release Athens: Οι Pulp στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2024

Το Release Athens 2024 υποδέχεται τους Pulp, την Πέμπτη 20 Iουνίου, στην Πλατεία Νερού! H κορυφαία μπάντα από το Sheffield επανενώθηκε φέτος, πραγματοποιώντας συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το επόμενο καλοκαίρι θα τους φέρει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να αποτελεί έναν από τους προορισμούς που επέλεξαν!

Με αρχηγό τον χαρισματικό Jarvis Cocker, έναν από τους καλύτερους frontmen της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, οι Pulp χάρισαν το soundtrack της εφηβείας και της ενηλικίωσης σε μια ολόκληρη γενιά, παραμένοντας θριαμβευτικά επίκαιροι και αναγκαίοι έως σήμερα. «Common People», «Disco 2000», «Something Changed», «Razzmatazz», «Do You Remember The First Time?», «Babies», «Lipgloss», «Sorted for E’s & Wizz», «This Is Hardcore» είναι μόνο μερικά από τα αριστουργηματικά singles που μας χάρισαν, προσδίδοντας μία μοναδική ποιότητα σε αυτό που ονομάζεται pop μουσική.

Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη μέρα και το φεστιβάλ θα ανακοινωθούν σύντομα.

