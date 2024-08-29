Τον διαδικτυακό σάλο που προκάλεσε για μέρες η Ψίμυθος, το ανύπαρκτο ελληνικό νησί, εκμεταλλεύτηκε το Netfix για να προωθήσει τη νέα σεζόν του Lost, μιας από τις επιτυχημένες σειρές του.
Η πλατφόρμα λοιπόν «αποκάλυψε» ότι ο χαμένος παράδεισος της Ψίμυθου είναι στην πραγματικότητα το νησί των ναυαγών του Lost!
«Μέρες τώρα χαμένοι σε ένα μόνο νησί. LOST, όλες οι σεζόν τώρα στο Netflix» αναφέρει η ανάρτηση, η οποία συνοδεύεται από μια εικόνα του νησιού της τηλεοπτικής σειράς, η οποία ωστόσο γράφει με μεγάλα γράμματα «Ψίμυθος, the Lost Island».
