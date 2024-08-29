Λιάγκας- Αντωνά: Μαζί στους Παξούς. Το πρωί εκείνος βουτάει, το βράδυ εκείνη ποζάρει

Το πρωί ο Γιώργος Λιάγκας ποστάρει την πλατφόρμα στο πίσω μέρος του σκάφους που έχει νοικιάσει με τη Φούσκα, το σκυλάκι του, να τον παρακολουθεί να κάνει βουτιά σε υπέροχη παραλία στο Ιόνιο και το βράδυ στην ίδια πλατφόρμα ποζάρει ανέμελη η Μαρία Αντωνά.

Για κοινή φωτό, βίντεο ή ποστ ούτε λόγος. Μα, μόνο αυτό δεν έχουν κάνει ακόμα για να επιβεβαιώσουν οτι είναι μαζί. Όλο το καλοκαίρι κοινοί προορισμοί, οι φωνές τους σε βίντεο, οι κοινές παρέες, όπως ο Γιάννης Λάτσιος, ο Πέτρος Κωστόπουλος (γνωστοί κολλητοί του Γιώργου Λιάγκα) αλλά και ο Σπύρος Λάζαρης με την Ευαγγελία Αραβανή και το ξενοδοχείο τους στον Πόρο που είναι αγαπημένος προορισμός του παρουσιαστή.

Οι ίδιοι ξέρουν καλύτερα φυσκά το γιατί δεν φανερώνονται επίσημα. Και οι διακοπές τελειώνουν με μια εκδρομή στη δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, εκεί που βρισκόταν την περασμένη εβδομάδα ο Γιώργος Λιάγκας με τους γιους του. Και που προφανώς του άρεσε τόσο πολύ που θέλησε να δείξει και στη Μαρία Αντωνά.

Έτσι επέστρεψε με τα παιδιά και ξαναέφυγε με τη Μαρία. Λίγες μέρες ακόμα διακοπών υπάρχουν μέχρι τη Δευτέρα που αρχίζει επίσημα η προετοιμασία όλων των τηλεοπτικών εκπομπών και προφανώς είναι αποφασισμένοι να τις απολαύσουν.

