Στέφανος Κωνσταντινίδης: Οι πρώτες δηλώσεις του μετά την επιστροφή στην Καινούργιου

Μετά από έναν χρόνο αποχώρησης ο Στέφανος Κωνσταντινίδης θα είναι και πάλι στο πάνελ της «Super Κατερίνα» μετά και από ανοιχτή πρόσκληση που του έκανε η ίδια η Κατερίνα Καινούργιου όταν κόπηκε πρόωρα το Πάσχα η εκπομπή «Mega καλημέρα» μετά την αποχώρηση της Ελεονώρας Μελέτη που κατέβηκε στις Ευρωεκλογές και εκλέχθηκε.

Ο δημοσιογράφος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Summer’s Cool» στις πρώτες του δηλώσεις μετά την επιστροφή του:

«Είμαστε όλοι πανέτοιμοι για τη νέα σεζόν. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σε μια ομάδα που είναι καταδικασμένη να κάνει πρωταθλητισμό. Φέτος θα έχουμε 220 ντέρμπι, με στόχο να περνούν οι τηλεθεατές καλά με εμάς και να εμπιστεύονται εμάς. Η Κατερίνα είναι στην καλύτερή της φάση» είπε ο Στέφανος και συνέχισε:

Γνωριζόμαστε όλοι πολύ καλά μεταξύ μας, οπότε δεν θέλουμε χρόνο προσαρμογής, πάμε κατευθείαν. Όταν επιστρέφεις στον πρωταθλητή, δεν είναι πισωγύρισμα. Αν δεν ακουστούν αρνητικά σχόλια για την εκπομπή, τότε θα έχει περάσει και δεν θα έχει ακουμπήσει».

