Περίπου 2,5 μήνες έχουν περάσει από τη μεγάλη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του ο Δημήτρης Σταρόβας, όταν βρέθηκε ξαφνικά στο νοσοκομείο έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ευτυχώς, όλα πήγαν καλά και πλέον ο αγαπημένος ηθοποιός και τραγουδιστής βρίσκεται στη διαδικασία της ανάρρωσης καθώς το εγκεφαλικό έπληξε κυρίως την ομιλία του.

Ο ίδιος πριν λίγο καιρό δημοσίευσε ένα πολύ συγκινητικό βίντεο επικοινωνώντας με δυσκολία με τον κόσμο που τον αγαπά θέλοντας να τους δείξει ότι βελτιώνεται. Και όντως βελτιώνεται κάθε μέρα που περνάει ακολουθώντας κατά γράμμα τις οδηγίες των γιατρών και κάνοντας ειδικές θεραπείες.

