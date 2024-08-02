Mία μία οι παραγωγές, που ετοιμάζονται για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, κατεβάζουν ρολά για τον Αύγουστο με τους ηθοποιούς να μετρούν τις ώρες για να διασκορπιστούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές πριν το νέο όρντινο γύρω στα τέλη Αυγούστου.

Ανάμεσά τους και η Κατερίνα Διδασκάλου που έχει τα τελευταία της γυρίσματα –για τώρα- για τη σειρά «Ηλέκτρα» και πλέον μάλλον έχει ήδη ετοιμάσει βαλίτσες και φεύγει. Πριν πάρει τον δρόμο για να ξεκουραστεί όμως με τρεις φωτογραφίες στα καλύτερά της έστειλε ένα μήνυμα προς όλους.

«Τελευταία γυρίσματα πριν τις μεγάλες διακοπές! Η χαρά δεν κρύβεται!

Όπως και η μεγάλη ευγνωμοσύνη όταν κάνεις μια δουλειά που σου δίνει σπάνιες χαρές, ακόμα κι όταν αυτό συνεπάγεται ώρες έκθεση στον καυτό ήλιο!☀️ Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που με την αγάπη σας κάνετε την «Ηλέκτρα» στην ΕΡΤ στο Ertflix επιτυχία 🙏🙏🙏

Καλές μας διακοπές λοιπόν!! Με προσοχή και σεβασμό στη φύση που μας χαρίζεται απλόχερα !!

ΧΩΡΙΣ ΦΩΤΙΕΣ!» έγραψε και από το στόμα της και στου Θεού τ’ αυτί.

Πηγή: WomenOnly.gr

