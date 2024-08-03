Ο Ρίτσαρντ Γκιρ και ο σκηνοθέτης Όρεν Μόβερμαν θα είναι εκτελεστικοί παραγωγοί στο «Wisdom of Happiness», ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον Δαλάι Λάμα.

Σε σκηνοθεσία των Μπάρμπαρα Μίλερ και Φιλίπ Ντελακίς, το «Wisdom of Happiness» παρουσιάζει τον Δαλάι Λάμα, 89 ετών, να μιλάει απευθείας στην κάμερα για την οικουμενική αναζήτηση για εσωτερική γαλήνη και ευτυχία και τις δυνατότητες για έναν ειρηνικό και ευτυχισμένο 21ο αιώνα.

«Είναι μια απλή ταινία που μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στο μέλλον» λέει ο Γκιρ, μακροχρόνιος μαθητής και φίλος του Δαλάι Λάμα.

Ο Μόβερμαν προσθέτει: «Ως σκηνοθέτης είμαι βαθιά ευγνώμων για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτήν την πραγματικά μοναδική ταινία που ζωγραφίζει τόσο όμορφα τη στοργική καλοσύνη σε ένα τοπίο με εικόνες. Προσφέροντας στο κοινό μια εμπειρία θέασης όπως κανένα άλλο το ντοκιμαντέρ «Wisdom of Happiness» γιορτάζει την κοινή μας ανθρώπινη υπόσταση μέσω ενός σοφού και εκπληκτικά διασκεδαστικού αγγελιοφόρου» αναφέρει, σύμφωνα με το Variety.

Εκτός από συνέντευξη με τον Δαλάι Λάμα, το «Wisdom of Happiness» θα περιλαμβάνει αρχειακό υλικό από τα αρχεία της κυβέρνησης του Θιβέτ που αποκατστάθηκε πρόσφατα και δεν έχει προβληθεί ξανά για να αφηγηθεί την ιστορία του 14ου Δαλάι Λάμα, γεννημένου στον Τενζίν Γκιάτσο, ο οποίος έγινε επίσημα ο πνευματικός ηγέτης του Θιβέτ σε ηλικία 4 ετών το 1940.

Στην ταινία, ο Δαλάι Λάμα αναφέρεται στην εξισορρόπηση των Θιβετιανών Βουδιστικών παραδόσεων χιλιετιών με τις σύγχρονες αξίες της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας μας. Ο εξόριστος θρησκευτικός και πολιτικός ηγέτης του Θιβέτ τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1989 για τη μη βίαιη εκστρατεία του για τον τερματισμό της κινεζικής κυριαρχίας στο Θιβέτ.

«Ποτέ ξανά κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης δεν έχει παρουσιαστεί από τόσο κοντά σε ταινία» λέει η Μίλερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.