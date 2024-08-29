Βίκυ Σταυροπούλου: Χόρεψε Pole Dancing με Ηπειρώτικα μετά την ακύρωση της παράστασης λόγω βροχής

Από νωρίς το απόγευμα βρίσκονταν στο θέατρο Ε.Η.Μ Φρόντζου στα Ιωάννινα όλοι οι ηθοποιοί και οι τεχνικοί της παράστασης Μπαμπάδες με Ρούμι καθώς εκεί θα έπαζαν χθες στα πλαίσια της περιοδείας τους. Και όλοι ήταν πανέτοιμοι αλλά ο καιρός δεν τους έκανε τη χάρη και λίγο πριν την έναρξη ξέσπασε δυνατή καταιγίδα που δεν έλεγε να κοπάσει.

Το κλίμα στα παρακήνια, όπως πάντα σε αυτή την παρέα μέσα στο χιούμορ και το κέφι. Έξω κατακλυσμός, μέσα κακός χαμός. Με τη Βίκυ Σταυροπούλου να δίνει ρέστα...

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.