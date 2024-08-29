Μαυρίκιος Μαυρικίου- Ιλάειρα Ζήση: Αναπαράσταση γάμου στη δεύτερη επέτειό τους

Και αυτό το ζευγάρι το ζει στο 1500%. Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και η Ιλάειρα Ζήση είχαν χθες επέτειο δύο χρόνων γάμου και από νωρίς εκείνος με τις ευχές του στη γυναίκα του προανήγγειλε πως κάτι σημαντικό θα συμβεί το βράδυ.

«Σήμερα, αυτή την πολύ σημαντική μέρα για εμάς, θα κάνουμε και αυτό που δεσμευτήκαμε το πρώτο βράδυ του γάμου μας. Ξέρεις εσύ... οι υπόλοιποι το απόγευμα μπείτε στα stories μας!»

