Ο έρωτας εκτός από χρόνια, απ' ό,τι φαίνεται δεν κοιτά ούτε και διάστημα γνωριμίας. Αυτά τα δύο συμπεράσματα προκύπτουν από τη γεωμετρικά αυξανόμενη ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η σχέση του Αναστάση με τη Γλυκερία.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει τον έναν να εκφράζεται με ρομαντικό τρόπο για τον άλλο και τη μεταξύ τους σχέση. Πλέον όμως το ζευγάρι μιλά για γάμους και πανηγύρια στη Μύκονο, ενώ η οικογένεια της Γλυκερίας φαίνεται πως ανυπομονεί να γνωρίσει τον γαμπρό!

«Έχεις μιλήσει στους γονείς για τον Αναστάση;» ρώτησε με σχετική άγνοια η Κατερίνα Καραβάτου, για να λάβει την απάντηση: «Έχω μιλήσει σε όλο το σόι, τον περιμένουν έξω να του κάνουν το τραπέζι!».

Και η κουβέντα είχε και συνέχεια...

«Τι λέει η μαμά και ο μπαμπάς;»-«Τον λατρεύουν τον Αναστάση, τα καλύτερα μού έχουν πει. Και η γιαγιά μου και η νονά μου...»

Δείτε το απόσπασμα:

