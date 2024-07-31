Power of Love: Τα γράμματα φτάνουν στους παραλήπτες τους - Δείτε trailer

Το χθεσινό σχόλιο του Νίκου για το κλάμα των αντρών έχει προσβάλλει τον Jason ο οποίος σκέφτεται να αλλάξει τη στάση του απέναντί του. Το ραντεβού του Αναστάση με τη Μαρκέλλα δημιούργησε μία ατμόσφαιρα μεταξύ τους…

Το Power of Love γεμίζει από γράμματα των τηλεθεατών. Η Κατερίνα Καραβάτου διαβάζει κάποια από αυτά στα αγόρια και στα κορίτσια. Τι σχόλια λαμβάνουν; Ποια κορίτσια έχουν θαυμαστές και ποια αγόρια δέχονται γραπτές ερωτικές εξομολογήσεις; Ποια ζευγάρια θέλει να δει το κοινό μαζί; Όσα αποκαλύπτονται έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Μία εξομολόγηση της Γλυκερίας στη Νίκη αλλάζει τα δεδομένα την ώρα που το παιχνίδι των ερωτήσεων οδηγεί σε δύο νέα ραντεβού…

Ορισμένα από τα γράμματα που εστάλησαν στο poweroflove@skai.gr αναγνώστηκαν στον αέρα του Power of Love, οι τηλεθεατές έχουν άποψη και αυτή πρέπει να ακούγεται. Παράλληλα το τηλεοπτικό κοινό έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει καθημερινά το αγαπημένο του κορίτσι ή αγόρι στο http://poweroflove.tv.

Δείτε το trailer­­:

